Niega David Monreal que su Hijo Participó en la Golpiza que le Costó la Vida al Estudiante Iván Ávila

De Visita en Aguascalientes

“ No hay Nada, Debe ser una Falsedad”, Dijo a Reporteros

Por Staff/ Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, llegó a Aguascalientes vestido de charro. Su equipo, confundido con las calles y avenidas de la ciudad, decidió que el mandatario se paseara por la Plaza de Armas y luego lo condujo al palacio municipal, sin saber cuál era el de gobierno. Por ese “resbalón” de sus guaruras, los reporteros aprovecharon para abordar a uno de los integrantes del clan Monreal, tan cuestionado en la política nacional.

Al principio intentó mostrarse “gracioso”, pero perdió la sonrisa cuando se le cuestionó sobre la impunidad en el caso del joven universitario Jorge Iván Ávila Correa, quien falleció tras recibir una golpiza por parte de varios sujetos en un antro. Según testigos, uno de los agresores fue Leo Monreal, hijo del gobernador zacatecano.

“No hay nada, este, debe ser alguna falsedad, alguna mentira, no existe nada de eso”, atinó a decir David, con el rostro desencajado ante la pregunta.

Mientras su asistente buscaba una “salida” para retirarlo, no lograba encontrarla, pues estaban en el palacio equivocado. Se le preguntó entonces sobre el desplazamiento de zacatecanos que huyen hacia Aguascalientes debido a la inseguridad que impera en su estado.

Monreal volvió a intentar hacer “broma” al decir que “pues Aguascalientes sigue siendo de Zacatecas”.

También en tono de “broma”, se le recordó que los reporteros conocen la historia y tienen memoria: el 23 de mayo de 1835, Antonio López de Santa Anna, como presidente del país, firmó un decreto para separar a Aguascalientes de Zacatecas.

Ya aterrizado en el presente, Monreal Ávila señaló que existen vínculos económicos y sociales entre ambos estados, y que estará en Aguascalientes cada vez que lo inviten. Posteriormente afirmó que no tiene conflicto alguno con las madres buscadoras.

Al contrario, dijo:

“En los operativos que llevan a cabo se les da acompañamiento y somos un ejemplo nacional y ha disminuido enormemente las desapariciones, somos el estado donde más se ha disminuido y donde más se acompaña a las buscadoras, todos los días tenemos actividades y operativos y tenemos todo un registro en donde establecimos, en el caso de Zacatecas, que está sirviendo de ejemplo nacional con una mesa de trabajo que lo integran las buscadoras y la Fiscalía General de la República, la policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército se reúnen cada semana y deciden a petición de las buscadoras dónde van a ir a hacer las operaciones de búsqueda, entonces nos ha re􀃀ejado un trabajo muy importante, de tal suerte que ha disminuido muchísimo (las desapariciones) y también mucha localización”.

En ese momento, su guarura despistado se dio cuenta del error garrafal de haberlo llevado al palacio equivocado. Comenzó a empujar a los reporteros y, al ser cuestionado sobre el motivo, respondió a gritos que “porque tiene una reunión a las 10:00”.

Pero como Aguascalientes es un estado libre y soberano, donde los Monreal no tienen ni voz ni voto, se le recordó al asistente que no estaban en territorio zacatecano como para venir a gritonear y empujar a la prensa. Ya en camino hacia el palacio de gobierno, David Monreal Ávila atinó a decir, respecto al criminal que quemó a la joven aguascalentense Alondra en Fresnillo, que “se debe hacer justicia”.

Ojalá ese principio también se aplicara para Jorge Iván Ávila Correa, quien tuvo la mala fortuna de encontrarse con el junior Leo Monreal y sus secuaces. Lo golpearon brutalmente, y pasó semanas sufriendo antes de perder la vida. La Fiscalía de Zacatecas alteró todo para que el hijo del gobernador quedara “limpio”, pero los amigos de la víctima no olvidan, se manifiestan y forman parte del pueblo “sabio que no se equivoca”, como dijera el creador de la Cuarta Transformación.