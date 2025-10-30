Por una Capital Para Todas y Todos: Nace el Consejo Consultivo de Inclusión

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, tomó protesta a las y los integrantes del nuevo Consejo Consultivo para la Atención Integral e Inclusión de las Personas con Discapacidad, un organismo ciudadano que nace del diálogo, la participación y la colaboración entre sociedad y gobierno.

La conformación del consejo es resultado de mesas de trabajo incluyentes realizadas con personas con distintas discapacidades, regidores del Ayuntamiento y el equipo de la Unidad de Bienestar e Inclusión Social del DIF Municipal, con el objetivo de identificar los principales retos y necesidades que enfrenta este sector en la capital.

De acuerdo con datos del INEGI, en el municipio de Zacatecas viven cerca de 5 mil personas con alguna discapacidad, lo que motiva al Gobierno Municipal encabezado por Miguel Varela a fortalecer las políticas públicas de inclusión, accesibilidad y equidad.

El alcalde destacó que este consejo representa un paso importante para garantizar los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad, al ser un espacio donde sus voces serán escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

“El objetivo es que sean ustedes, quienes viven estas condiciones día a día, quienes orienten nuestras acciones y nos ayuden a construir una ciudad más humana, justa y accesible”, expresó Varela Pinedo durante la toma de protesta.

El Consejo Consultivo tendrá como misión impulsar políticas públicas ya existentes, proponer nuevas estrategias y supervisar su cumplimiento, consolidando una administración sensible y comprometida con la inclusión real de todas y todos los capitalinos.

Con la instalación de este consejo, el Gobierno de Miguel Varela da un paso firme hacia una capital más incluyente y sensible, donde cada acción se traduzca en oportunidades reales para todas las personas, sin importar sus condiciones.

El Ayuntamiento refrenda así su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, garantizando que las políticas públicas sean el reflejo de las verdaderas necesidades de quienes integran la comunidad zacatecana.