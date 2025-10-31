Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Crimen sin Castigo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC. Jueves 30 d Octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal, Negó el Crimen de Jorge Iván Ávila

PARA VERGÜENZAS no ganamos -inicia la conversación doña Petra-, ‘El Holgazán’ fue a Aguascalientes a un evento charro, y se encontró con un grupo de reporteros que le hicieron varias preguntas a las que respondía sonriente, mostrando, como acostumbra, la ‘mazorca’.

Y ENTRE los reporteros se encontraba la compañera Benny Díaz, quien le hizo varias, preguntas, ¿qué les pareció la entrevista?

-MUY BUENA, contesta don Roberto, le hicieron varias preguntas que David contestó sonriente, pero la sonrisa se le borro cuando le recordaron cuando uno de sus hijos, acompañado de varios juniors, golpearon al estudiante Jorge Iván Ávila, causándole la muerte.

-MAL momento pasó el señor gobernador, a decir de lo que escribió la reportera que hoy se llevó la primera plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

EL TRABAJO de la compañera no tiene desperdicio, se los voy a leer tal cual:

EL GOBERNADOR de Zacatecas, David Monreal Ávila, llegó a Aguascalientes vestido de charro. Su equipo, confundido con las calles y avenidas de la ciudad, decidió que el mandatario se paseara por la Plaza de Armas y luego lo condujo al palacio municipal, sin saber cuál era el de gobierno. Por ese “resbalón” de sus guaruras, los reporteros aprovecharon para abordar a uno de los integrantes del clan Monreal, tan cuestionado en la política nacional.

AL PRINCIPIO intentó mostrarse “gracioso”, pero perdió la sonrisa cuando se le cuestionó sobre la impunidad en el caso del joven universitario Jorge Iván Ávila Correa, quien falleció tras recibir una golpiza por parte de varios sujetos en un antro. Según testigos, uno de los agresores fue Leo Monreal, hijo del gobernador zacatecano.

NO HAY nada, este, debe ser alguna falsedad, alguna mentira, no existe nada de eso”, atinó a decir David, con el rostro desencajado ante la pregunta.

MIENTRAS SU asistente buscaba una “salida” para retirarlo, no lograba encontrarla, pues estaban en el palacio equivocado.

SE LE PREGUNTÓ entonces sobre el desplazamiento de zacatecanos que huyen hacia Aguascalientes debido a la inseguridad que impera en su estado. Monreal volvió a intentar hacer “broma” al decir que “pues Aguascalientes sigue siendo de Zacatecas”.

TAMBIÉN EN tono de “broma”, se le recordó que los reporteros conocen la historia y tienen memoria: el 23 de mayo de 1835, Antonio López de Santa Anna, como presidente del país, fi rmó un decreto para separar a Aguascalientes de Zacatecas.

YA ATERRIZADO EN el presente, Monreal Ávila señaló que existen vínculos económicos y sociales entre ambos estados, y que estará en Aguascalientes cada vez que lo inviten.

POSTERIORMENTE AFIRMÓ que no tiene confl icto alguno con las madres buscadoras. Al contrario, dijo: “En los operativos que llevan a cabo se les da acompañamiento y somos un ejemplo nacional y ha disminuido enormemente las desapariciones, somos el estado donde más se ha disminuido y donde más se acompaña a las buscadoras, todos los días tenemos actividades y operativos y tenemos todo un registro en donde establecimos, en el caso de Zacatecas, que está sirviendo de ejemplo nacional con una mesa de trabajo que lo integran las buscadoras y la Fiscalía General de la República, la policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército se reúnen cada semana y deciden a petición de las buscadoras dónde van a ir a hacer las operaciones de búsqueda, entonces nos ha refl ejado un trabajo muy importante, de tal suerte que ha disminuido muchísimo (las desapariciones) y también mucha localización”.

EN ESE momento, su guarura despistado se dio cuenta del error garrafal de haberlo llevado al palacio equivocado. Comenzó a empujar a los reporteros y, al ser cuestionado sobre el motivo, respondió a gritos que “porque tiene una reunión a las 10:00”.

PERO COMO Aguascalientes es un estado libre y soberano, donde los Monreal no tienen ni voz ni voto, se le recordó al asistente que no estaban en territorio zacatecano como para venir a gritonear y empujar a la prensa.

YA EN CAMINO hacia el palacio de gobierno, David Monreal Ávila atinó a decir, respecto al criminal que quemó a la joven aguascalentense Alondra en Fresnillo, que “se debe hacer justicia”.

OJALÁ ESE PRINCIPIO también se aplicara para Jorge Iván Ávila Correa, quien tuvo la mala fortuna de encontrarse con el junior Leo y sus secuaces. Lo golpearon brutalmente, y pasó semanas sufriendo antes de perder la vida. La Fiscalía de Zacatecas alteró todo para que el hijo del gobernador quedara “limpio”, pero los amigos de la víctima no olvidan, se manifi estan y forman parte del pueblo sabio que no se equivoca, como dijera el creador de la Cuarta Transformación.

*****

-HASTA aquí la nota de la compañera Benny Díaz.

-¡ÁNDELE, mi cabrón, fue por lana y salió trasquilado.

! -¿CÓMO se pone desmentir los hechos?

-YA PASARON tres años de esa marcha y el crimen de estudiante universitario Jorge Iván Ávila Correa sigue impune.

-Y EL Leo, el hijo del gobernador, solapado.

-¿PODRÁ dormir tranquilo?

-NO, creo; mataron a un ser humano.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.