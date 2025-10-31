Con Cercanía y Calidez Entrega DIF Capital Apoyos Funcionales

En un esfuerzo continuo por priorizar el bienestar y la atención directa a los grupos más vulnerables, la presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), Karla Estrada, realizó una importante jornada de entrega de aparatos funcionales a habitantes de diversas colonias y comunidades de la capital zacatecana.

Estos apoyos buscan mejorar significativamente la calidad de vida y la autonomía de las personas pertenecientes a los sectores más vulnerables del municipio.

La presidenta Karla Estrada ha insistido en mantener la cercanía genuina y la atención directa y personal hacia los ciudadanos. Esta modalidad de asistencia directa y constante, que tiene como objetivo escuchar y resolver de primera mano las necesidades más prioritarias de la gente, se realiza bajo la visión del alcalde capitalino, Miguel Varela, quien ha marcado la calidez humana como el sello principal de su Administración.

La jornada de entrega de aparatos funcionales, que se llevó a cabo el día de hoy, benefició a diez ciudadanos de distintas zonas de la capital, asegurando que los apoyos llegaran a quienes más los necesitan para recuperar movilidad y dignidad. La mañana comenzó a las 10:00 am con la entrega de una silla de ruedas a Manuel Dorado Troncoso, residente de la Colonia La Toma de Zacatecas.

A lo largo del día, la atención continuó llegando a diferentes puntos del municipio; por ejemplo, Faustino Piñon Silva, de la Colonia Mecánicos, recibió un bastón de un punto, y en la Comunidad Rancho Nuevo, María Paz Rosales Trejo fue beneficiada con una silla para baño, un apoyo esencial para su condición.

El compromiso del Ayuntamiento se extendió hasta las comunidades rurales, ya que una silla de ruedas fue gestionada y entregada a través de la Regidora Carmen en la Comunidad Benito Juárez.

Además, en las colonias del corazón de Zacatecas, el DIF Municipal entregó herramientas de movilidad específicas: Josefina Gómez Jáuregui, de la Colonia Europa, recibió un bastón blanco, mientras que Gerardo Velázquez, de la Colonia El Orito II, obtuvo un andador. El compromiso con la movilidad se reforzó con la entrega de dos sillas de ruedas más, una para María de Jesús Estrada Tinajero en la Colonia Lomas del Lago y otra para Santa Lucía Vega Chávez en la Colonia CTM.

Finalmente, para cerrar la jornada, se benefició a Josefina Flores Rodríguez con un bastón de 4 apoyos en la Colonia Díaz Ordaz, y a Cristian Manuel Mendoza Íñiguez, de la Colonia Pánfilo Natera, con una silla de ruedas rodada 18″, un apoyo adecuado a sus necesidades específicas.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del DIF Municipal, reitera su compromiso de llevar asistencia social a toda la población capitalina.