Tere Jiménez Entrega más de 19 Millones de Pesos en Apoyos a Emprendedores

En Beneficio de más de mil Mujeres

A través de los programas “Poder Mujer e Igualdad”, “Confía” y “Fomento al Autoempleo”, se benefició a más de mil personas.

El objetivo es impulsar la creación y consolidación de microempresas, la generación de empleos y el desarrollo económico local.

Los felicito por hacer realidad su sueño de tener un negocio, por esforzarse y luchar para salir adelante: Tere Jiménez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó más de 19.4 millones de pesos en apoyos económicos a más de mil mujeres, jóvenes y personas en situación vulnerable para que emprendan o consoliden un negocio propio que les ayude a mejorar su calidad de vida.

A través de los programas “Poder Mujer e Igualdad”, “Confía” y “Fomento al Autoempleo”, se benefició a estas personas con maquinaria y equipo para que puedan desarrollar sus proyectos productivos y, con ello, generar un sustento y patrimonio para sus familias.

“Los felicito por hacer realidad su sueño de tener un negocio, por esforzarse y luchar para salir adelante; tienen que echarle muchas ganas, capacitarse y poner todo su empeño para que sus negocios crezcan y el día de mañana puedan exportar sus productos; recuerden que no están solos, cuentan con el acompañamiento del Gobierno del Estado”, les dijo la gobernadora a las y los beneficiarios.

Anahí Marín López, subsecretaria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), destacó que con estos apoyos se busca impulsar la creación y consolidación de microempresas, la generación de empleos y el desarrollo económico local; precisó que estos programas se dirigen prioritariamente a grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, a fin de mejorar su situación económica y social.

Explicó que con “Poder Mujer e Igualdad” se benefició a 400 personas con un millón 800 mil pesos; con “Confía” se favoreció a 242 emprendedoras y emprendedores con 13 millones 633 mil 700 pesos; mientras que con “Fomento al Autoempleo” se apoyó con 4 millones de pesos a 392 beneficiarios.

A nombre de los emprendedores que recibieron apoyo, Daniel Isaí Castañeda de Lira agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por impulsar este tipo de programas que les ayudan a mejorar su economía.

“Estos apoyos significan una oportunidad real para convertir nuestros sueños en realidad; agradezco sinceramente a nuestra gobernadora Tere Jiménez por su visión, por su compromiso con las y los emprendedores de Aguascalientes y por creer en el talento aguascalentense; gracias por impulsar programas que no solo fortalecen la economía local, sino también inspiran a las personas a confiar en sí mismas y trabajar por un mejor mañana”, subrayó.

En el evento que se realizó en la explanada del parque Tres Centurias, también estuvieron presentes el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Irma Díaz Marmolejo, directora general del Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes; Zayra Angélica Rosales Tirado, directora general de Fortalecimiento a Mipymes de la Sedecyt; María Guadalupe Nava Machuca, beneficiaria del programa “Poder Mujer e Igualdad”, y Elizabeth Arriaga Organista, beneficiaria del programa “Fomento al Autoempleo”.