Tere y Aurora Jiménez Entregan Prótesis y Auxiliares Auditivos a Personas con Discapacidad

Apoyos que Cambian Vidas

Estos apoyos funcionales son de última tecnología, personalizados y adaptados a las necesidades de cada beneficiario.

Me siento muy contenta de ayudarlos para que mejoren su movilidad y escuchen mejor: TJ.

Las personas beneficiadas agradecieron el apoyo, que les permitirá continuar sus actividades diarias con mayor independencia y confianza.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz o auditiva, la gobernadora Tere Jiménez y la primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, entregaron prótesis y auxiliares auditivos de última tecnología, personalizados y adaptados a las necesidades de cada beneficiario.

“Me siento muy contenta de ayudarlos para que mejoren su movilidad y escuchen mejor. También vamos a acercarles más oportunidades laborales y los apoyaremos para que puedan emprender sus propios negocios. Cuenten siempre con el Gobierno del Estado”, les dijo la gobernadora.

La gobernadora entregó prótesis de pie, brazo, mano, entre otros; así como auxiliares auditivos.

La presidenta del DIF Estatal detalló que estos apoyos se entregaron a habitantes de los municipios de Aguascalientes, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, con lo que tendrán nuevas oportunidades para desarrollarse plenamente.

“En el DIF Estatal, siempre van a tener el apoyo necesario, recuerden que tenemos muchos programas para ustedes. Sigamos trabajando unidos y con el corazón para que cada persona en Aguascalientes viva con plenitud, dignidad y alegría”, destacó la también primera voluntaria del DIF Estatal.

Juan Diego Puentes Quiroz, beneficiario de prótesis de pierna, expresó su agradecimiento a la gobernadora Tere Jiménez y al DIF Estatal; dijo que con este apoyo podrá continuar sus actividades diarias con mayor independencia.

“Con estos aparatos que hoy nos entregan, recuperamos la esperanza en un futuro más prometedor, que nos dará la oportunidad de trabajar y estudiar. Gracias por ayudar a eliminar las barreras físicas y sociales”, finalizó.

Las personas interesadas en solicitar este tipo de apoyos pueden acudir a la Dirección de Gestión Social del DIF Estatal, en avenida De los Maestros s/n, esquina con avenida de la Convención de 1914 sur, colonia España, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; o llamar al teléfono 449 910 25 85, extensiones 6585 y 6563.

En el evento que se realizó en el Salón Barberena en el Palacio de Gobierno, también se contó con la presencia del diputado Humberto Javier Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; la diputada local Alma Hilda Medina Macías; Hector Castorena Esparza, director general del DIF Estatal, y Eutimia de la Rosa de Lira, beneficiaria de un aparato auditivo.