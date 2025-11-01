Con Eventos Gratuitos de Alta Calidad Impulsa Miguel Varela el Arte y Cultura en Zacatecas

En una noche de profundo arraigo a las tradiciones mexicanas, el Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión del alcalde Miguel Varela, y a través de la Dirección de Arte y Cultura, que encabeza María del Mar de Ávila, llevó a cabo un exitoso evento en el que diferentes áreas del Ayuntamiento colaboraron para ofrecer una jornada cultural de alta calidad, gratuita y pensada para toda la familia.

El evento destacó por la diversidad y riqueza de sus presentaciones, poniendo en valor el patrimonio cultural de la temporada. Uno de los puntos focales fue la inauguración de la exposición “Más Allá de la Muerte”, que ofreció una perspectiva artística sobre el misticismo del Día de Muertos.

El talento juvenil de la capital fue reconocido con la premiación del concurso “Jóvenes Calaveras Literarias”, un ejercicio de ingenio y sátira que mantiene viva una de las expresiones literarias más queridas de México.

La jornada también contó con la participación especial de Noveya, “El Invidente”, quien ofreció un emotivo recorrido virtual por los impresionantes cráneos monumentales que adornan el recinto, guiando a los asistentes a través de una experiencia sensorial. Además, el ensamble “Calaveras Dolientes” brindó una presentación musical acorde a la solemnidad y belleza de la festividad.

La noche fue marco para la emotiva clausura de los talleres de teatro, folklore, ballet, danza, Jazz y música contemporánea, que demostraron los avances de sus alumnos ante el público asistente.

El cierre de oro corrió a cargo del grupo de danza y música folklórica “Flor y Canto”, quienes cautivaron al público con una impresionante interpretación de estampas alusivas al Mictlán y el profundo misticismo que envuelve la visión prehispánica de la muerte.

De esta manera, el alcalde Miguel Varela y su equipo de trabajo, a través de diferentes áreas, continúan impulsando y preservando las mejores tradiciones mexicanas en esta temporada, reafirmando el compromiso de ofrecer eventos gratuitos y de alta calidad para el disfrute y enriquecimiento cultural de toda la comunidad zacatecana.