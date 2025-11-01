Docentes Abordan los Retos del Aprendizaje del Futuro con Expertas Nacionales

Innovación Educativa en la UAA

Expertas nacionales compartieron metodologías activas para transformar los procesos de aprendizaje.

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se llevó a cabo la conferencia “Metodologías activas: Innovación para el aprendizaje del futuro”, impartida por las maestras: Mireya López Acosta (Universidad Anáhuac), Alejandra Cruz Cruz (UNAM) y Elsa María Fueyo Hernández (BUAP). Esta actividad formó parte de las acciones que la institución impulsa para fortalecer la innovación educativa y el desarrollo profesional de su comunidad docente.

Durante el encuentro, se presentó la Red de Innovación Educativa RIE360, una iniciativa nacional que busca consolidar a las universidades como motores de transformación educativa en México.

A través de esta red, se promueve la inclusión, la movilidad social y la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales para desarrollar proyectos estratégicos orientados al aprendizaje del futuro.

Las ponentes destacaron la importancia de repensar las prácticas docentes y aprovechar la innovación como un motor dentro de la academia. En un contexto global marcado por los avances tecnológicos, el cambio climático y la transformación del mercado laboral, señalaron que la educación superior enfrenta nuevos retos que exigen reaprender y adaptar los modelos de enseñanza hacia esquemas más flexibles, centrados en el estudiante y orientados a la autonomía y el pensamiento crítico.

Asimismo, se abordaron diversas metodologías activas que pueden transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, retos y casos, la gamificación y el aula invertida, entre otras estrategias que comienzan a implementarse en distintas instituciones. Estas herramientas permiten construir ecosistemas de aprendizaje más creativos e inclusivos, capaces de preparar a los estudiantes para un entorno profesional en constante cambio.

Con espacios como este, la UAA reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación pedagógica y la formación integral de su comunidad universitaria, impulsando el uso de metodologías que fortalezcan el aprendizaje activo y respondan a las demandas de la educación contemporánea.