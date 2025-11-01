Aguascalientes, Listo Para Recibir con los Brazos Abiertos a Visitantes Este fin de Semana

Ante la gran afluencia de visitantes que se espera este fin de semana por las actividades del Festival Cultural de Calaveras 2025, así como por los eventos deportivos y culturales que se desarrollan en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes reforzó el operativo especial para garantizar entornos seguros y una experiencia satisfactoria a locales y turistas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que el operativo se despliega tanto en la capital como en los municipios y zonas limítrofes, con el propósito de que las familias que participen en las celebraciones del Festival de Calaveras, el Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2025, la corrida de toros y otros eventos de la temporada disfruten de estas celebraciones con total seguridad y confianza.

Las acciones contemplan la vigilancia en colonias y sectores urbanos, dentro y fuera del perímetro del Festival Cultural de Calaveras, así como operativos terrestres en las cinco Puertas de Seguridad y fronteras estatales, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las policías estatal y municipales.

Finalmente, Martínez Romo hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta responsable y atender las recomendaciones de las autoridades para disfrutar con seguridad de estas fechas.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con las familias que habitan y visitan Aguascalientes, garantizando un ambiente de paz y confianza durante esta temporada.