Mi Jardín de Flores

Las Carreteras de Zacatecas, con más Cráteres que la Luna

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ya que lo diga el pueblo, que lo diga la gente. Siempre lo he dicho, lo defiendo, y busco que mi comportamiento, ante la vida y ante el pueblo de México sea humilde. La soberbia y la parafernalia del poder de antes es algo que no va con nuestro movimiento, lo defiendo y lo sostengo. Si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención. ¿Quién se los va a reclamar? Pues la gente y si ya no hay ‘pluris’, pues ya no les tocará ser ni diputados ni senadores” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Sábado 1 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Más Claro, ni el Agua ¿QUÉ LES parece lo que dijo la presidenta doña Claudia Sheinbaum de que ella no es mamá de servidores públicos para andarles llamando la atención a quien no se comporte bien, que quien debe de hacerlo es el pueblo, la gente, y si ya no hay ‘pluris’, pues ya no les tocará ser ni diputados ni senadores?

-NO SERÁ la mamá -contesta doña Petra-, pero es la Presidenta de México y si algún funcionario de su Gabinete está de soberbio, sí debe de llamarle la atención, pues ella es la jefa de la nación: ahí la puso el pueblo, fue su decisión.

-COINCIDO CON doña Petra -dice don Roberto-, aunque la presidenta dijo una gran verdad: ‘será el pueblo el que les llame la atención, pues ya no les tocará ser ni diputados ni senadores, puesto que se acabarán las candidaturas plurinominales.

-CIERTO, PERO yo creo que aunque no sea la mamá, es la jefa de la nación y pues sí debe de llamarles la atención cuando hacen mal las cosas, incluso, hasta cesarlos cuando lo ameriten: ya lo dijo mi Padre Dios: ‘Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano’.

-PUES SÍ, dicen que ‘más vale una vez colorado que varias veces descolorido’, la presidenta debe, está obligada a meter el orden en su gabinete y en todo lo que le corresponda.

“AUNQUE TIENE razón cuando dice que será el pueblo el que castigue a los servidores públicos soberbios, porque ya no habrá diputados ni senadores plurinominales, bendito sea mi Padre Dios.

-ESO SÍ, muchos políticos van a perder su hueso y no podrán recuperarlo por soberbios, mal portados y ojetes: ¿no acaso el ‘RaTello’ contribuyó a que el PRI perdiera la gubernatura?

Cinthya, Mala Madre

-MUJERES COMO la tal Cinthya ‘N’ N’, que abandonan a sus hijos hacen que mucha gente crea que las zacatecanas somos deshumanizadas, lo que es una reverenda mentira, pero por una pagamos todas.

-SABE QUE motivos tendría esa mujer para actuar así, no debemos juzgarla…

-CÓMO NO, madre Teresa, ni las perras abandonan a sus crías, usted misma ha dicho que los hijos son ‘un regalo de Dios’…

-Y SÍ, pero a lo mejor la pobre mujer se fue a Aguascalientes a trabajar, porque acá en Zacatecas la vida cada vez es más difícil, no hay trabajo, no hay inversiones y los sueldos son raquíticos… hay patrones que ni el mínimo pagan, no dan Seguro Social, vacaciones, ni aguinaldos… ninguna prestación.

ENTONCES, PUDIERA ser que esa mujer se fue a Aguascalientes para buscar un mejor porvenir para sus hijos: sólo Dios y ella saben por qué actuó así, pobre mujer, ojalá y rectifique el camino.

-NAAA...

ÁRBOL que nace torcido, jamás su tronco endereza; perdón por la expresión, madre Teresa, pero hay gente que cree que las zacatecanas somos cabronas y, por culpa de mujeres como la Cinthya, nos salpican a todas, no se vale.

Son Muchos los Accidentes de Tránsito

-SON MUCHOS los accidentes de tránsito, todos los días hay dos que tres, ya hay más muertes por eso que por el narco.

-ES QUE las carreteras siguen estando para llorar, tienen más cráteres que la luna: el ‘RaTello’ las abandonó por completo y el ‘Holgazán’ no se da abasto reparándolas …

-PORQUE, INSISTO, están haciendo mal la chamba: acaban un buen trecho y tienen que regresar porque los baches reaparecen, porque el material es muy chafa y el trabajo pésimo, pues lo hacen ‘al a’i se va’.

“EL PARCHEO debe ser en caliente, no en frío, quitando todo lo deteriorado, no hacer las cosas a lo pendejo como hasta ahora lo están haciendo.

“EL HOLGAZÁN” ya cumplió, el pasado 14 de septiembre, cuatro años reparando carreteras y nomás no acaba: , va a terminar su sexenio y entregará las carreteras igual o peor de como las recibió, está tirando a la basura cientos, miles de millones de pesos; el gobierno federal debería de darle una checadita a ese barril sin fondo, son millonadas de billetes los derrochados en ese rubro.

-TIEMPO, DINERO y esfuerzo tirados a la basura; ¿quiénes supervisan la obra pública?

-EL PROPIO gobierno, en este caso Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, más monrealista que la propia Sarita, esposa de David.

-EL JOVEN González Romo no tiene el perfil para ese cargo, quien sí lo tenía era su antecesora la señorita licenciada en contaduría, Humbelina Elizabeth López Loera, es ella la que le encontró el desfalco de 60 millones 100 mil pesos a don Benjamín Medrano Quezada.

“SU RENUNCIA al cargo de secretaria de la función pública sigue causando extrañeza, pues era una mujer muy entregada a su trabajo y con buenos resultados.

-PUES POR eso mismo renunció, ¿cómo trabajar para un irresponsable ‘Holgazán’ que cree que gobernar es como cuidar chivas en el monte?; en cambio, el Ernesto está hecho para ese trabajo:

-ERNESTO, ¿QUÉ horas son?

-LAS QUE usted diga, señor gobernador.

“¡PURA FELICIDAD, para ambos!

-¿YA HARÍA las paces con el yéneral Arturo Medina Mayoral?

-NO LO creo, ambos se provocan ‘asquito’.

-ME PLATICAN que en aquella discusión, el yéneral estuvo a punto de sacare la pistola.

-LE HUBIERA costado la chamba, Ernesto es el dedo chiquito del David.

-CÓMO SABE tantas cosas, doña Petra.

-ES LA MAGIA del mercado de Chalchihuites, aquí todo se sabe.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.