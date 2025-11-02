Capacita FGR a 145 Elementos de Diversas Instituciones de Seguridad en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, llevó a cabo una capacitación en temas de primer respondiente, dirigida a elementos de diversas instituciones de seguridad en Jalisco.

Agentes del Ministerio Público Federal abordaron temas relacionados con las áreas de oportunidad, Informe Policial Homologado (IPH), flagrancia, controles preventivos, niveles de contacto, detención de adolescentes, interrogatorio y contrainterrogatorio, cadena de custodia, entre otros.

La reunión se llevó a cabo en el municipio de Acatlán de Juárez, a donde asistieron 145 elementos de las Comisarías de Acatlán de Juárez, Atemajac de Brizuela, Cocula, Mazamitla, Teocuitatlán de Corona, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tizapán el Alto, Tuxcueca, Villa Corona, Zacoalco de Torres, San Martín de Hidalgo, Chapala, Jocotepec, así como de la Guardia Nacional, Defensa y Secretaría de Seguridad Regional.

Las autoridades de la FGR en la entidad manifestaron a los participantes que cuentan con el apoyo de la dependencia para trabajar coordinadamente, con el objetivo de llevar los asuntos del orden federal a buen término.