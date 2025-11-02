Se Incendia Camioneta en la Carretera Federal 54

Aquí Villanueva, Zacatecas

Por Margarito Juárez González

Villanueva, Zac.- Elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, atendieron un reporte emitido al Sistema de Emergencias 911 sobre el incendio de una camioneta en la carretera federal 54. El siniestro ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en la lateral de dicha vía, a la altura del entronque que conduce a la comunidad La Quemada.

En el lugar se encontraba una camioneta Ford Ranger, color amarillo, envuelta en llamas. De inmediato, los bomberos iniciaron las labores de sofocamiento, con apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Metropol y Guardia Nacional (GN).

Afortunadamente, no había personas al interior del vehículo, por lo que no se registraron lesionados. El incendio fue controlado tras más de 30 minutos de trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

La unidad presentó daños materiales considerables. Durante la intervención, los uniformados implementaron acciones preventivas para evitar riesgos adicionales, mientras los bomberos eliminaban cualquier foco de peligro.

Gracias a la rápida respuesta, el incidente fue controlado sin afectaciones humanas ni daños a terceros. Una vez mitigado el riesgo, el área fue asegurada para garantizar la circulación vial.

Se recomendó al propietario de la camioneta acudir ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en caso de considerar que el incendio fue provocado.

Finalmente, se solicitó el servicio de una grúa para retirar la unidad tipo pick up de la carretera federal y trasladarla a un corralón privado, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar la investigación del caso.