Se Llevó a Cabo Congreso Académico Estudiantil en Colegio de Bachilleres

Para Fortalecer el Pensamiento Crítico

Por Nallely de León Montellano

Con el propósito de fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la re􀃀exión sobre los valores familiares y sociales, estudiantes del quinto semestre del Colegio de Bachilleres, plantel Víctor Rosales, organizaron un Congreso Académico Estudiantil bajo la coordinación del maestro Felipe de Jesús Rivera Rodríguez y el ingeniero Braulio de Luna Valadez. El docente explicó que esta actividad se desarrolló con base en los ejes de la Nueva Escuela Mexicana, orientados a la vida saludable y al pensamiento crítico.

“El objetivo fundamental –señaló– es que los estudiantes establezcan relaciones significativas entre sus responsabilidades como miembros de una familia y de la sociedad, fomentando habilidades emocionales, el pensamiento crítico y la participación ciudadana”.

En entrevista, Rivera Rodríguez expuso que, durante el congreso, que se organizó en mesas de trabajo, los alumnos re􀃀exionaron sobre los deberes y derechos dentro del núcleo familiar y su papel dentro de la comunidad. En la primera mesa, denominada “Mi familia y yo”, compartieron ejemplos de situaciones cotidianas que fortalecen los valores, mientras que en la segunda se abordaron los derechos y obligaciones de cada integrante dentro del hogar y de la sociedad.

Los jóvenes también propusieron acciones para mejorar su entorno, como solicitar apoyo a la presidencia municipal de Guadalupe para atender problemas de infraestructura, pavimentación y suministro eléctrico en comunidades cercanas, además de plantear proyectos de apoyo social como la recolección y entrega de despensas a familias vulnerables.

“El tema central –destacó Felipe Rivera– fue vincular la escuela con la sociedad, para reconstruir el tejido social desde lo local y combatir problemáticas como la pobreza, la marginación y la violencia. Queremos que nuestras escuelas sean centros activos que impulsen el desarrollo comunitario”.

Finalmente, el profesor agradeció el respaldo del director del plantel y subrayó que este tipo de ejercicios fortalecen el sentido de responsabilidad, empatía y compromiso social entre el estudiantado.