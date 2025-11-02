Abuelitas y Abuelitos Recuperan su Sonrisa y Autoestima con Prótesis Dentales

Programa “Sonrisas Gigantes”

Con el Programa “Sonrisas Gigantes” se beneficiará con prótesis dentales a 400 adultos mayores en situación vulnerable.

Este programa surge a iniciativa de la gobernadora, Tere Jiménez, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A través del Programa “Sonrisas Gigantes”, el DIF Estatal y la asociación civil Sonrisa Amiga comenzaron con la entrega de 400 prótesis dentales para adultos mayores en situación vulnerable.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, destacó que esta acción surgió a iniciativa de la gobernadora Tere Jiménez, ya que una de sus prioridades es mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Dijo que, con la entrega de las primeras prótesis dentales, muchas abuelitas y abuelitos van a sonreír con seguridad, verse al espejo e incluso comer y disfrutar de sus alimentos.

La primera voluntaria del DIF Estatal agradeció a Ramsés Romo Rábago, presidente de Sonrisa Amiga, A. C., por hacer alianza con la institución a su cargo y contribuir a que los adultos mayores recuperen su confianza y autoestima.

A nombre de las y los beneficiarios, Alicia Martínez Valadez agradeció a la presidenta del DIF Estatal por su apoyo y sensibilidad; dijo que con esta prótesis dental recuperó su confianza, su calidad de vida y hasta su sonrisa; “después de haber pasado por una parálisis facial, este apoyo llegó en el momento perfecto”, aseguró.

El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal con la presencia del director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, y del encargado de despacho de la Dirección de Servicios Médicos, Ricardo Alberto Macías Méndez.

Por último, la presidenta del DIF Estatal, acompañada por las autoridades, entregó las prótesis a los beneficiarios y les refrendó su compromiso de continuar trabajando a favor de los adultos mayores.