Alumnos y Egresados de las Casas del Bien Común Reciben Kits que les Permitirán Generar Ingresos

Se Entregaron Tres mil Apoyos

Se entregaron paquetes para peluquería, repostería, bisutería, así como artículos deportivos y juegos didácticos.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades de las personas y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de comunidades más solidarias.

Con el objetivo de apoyar a la comunidad y brindarle recursos que impulsen sus habilidades, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) inició la entrega de apoyos alimenticios, kits de capacitación y artículos recreativos para alumnos activos y egresados de los talleres y programas de las Casas del Bien Común.

Durante la jornada se entregaron tres mil apoyos, incluyendo kits de peluquería, repostería, bisutería, así como artículos deportivos y juegos didácticos, que ayudarán a seguir fomentando las actividades físicas, recreativas y de formación en todas las Casas del Bien Común del estado.

Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social, destacó la importancia de estos recursos para las personas beneficiarias y cómo contribuyen a fortalecer sus habilidades y su entorno.

“Cada kit que entregamos es mucho más que un apoyo, es una oportunidad para que las personas desarrollen habilidades, generen ingresos y fortalezcan su entorno familiar y comunitario. Juntos estamos construyendo un futuro con más oportunidades para todos”, les dijo la secretaria.

Castillo Romero subrayó que con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades de las personas y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de comunidades más solidarias.

Jennifer Gaytán habló a nombre de las y los beneficiarios. “Me siento muy agradecida por recibir estos apoyos, porque no solo me ayudan a continuar aprendiendo y perfeccionando mis habilidades, sino que me dan la oportunidad de generar ingresos y aportar a mi familia. Cada kit representa un impulso para seguir creciendo y mejorar”, mencionó.

Durante el evento también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Arlette Muñoz Cervantes, diputada local; y Susana Padilla Chávez, directora general de Desarrollo Social.