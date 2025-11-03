Mi Jardín de Flores

Carlos Manzo no Murió, lo Sembraron…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El servicio de Jiapaz es extremadamente defi ciente; hay días en que tenemos que encargar pipas, y eso implica un gasto fuerte. A veces entre todos los comerciantes juntamos dinero para pagar el costo del transporte, pero cada vez es más caro: Ana Cecilia Tapía, propietaria del café La Pilarica.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Domingo 2 de Noviembreb de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

Día Trágico

¡AY, DIOS de mi Vida, que día tan trá- gico!, los malos organizados le arrebataron la vida al alcalde de Uruapan, Michoacán, don Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y en Hermosillo, Sonora, murieron 23 personas y 12 resultaron heridas al incendiarse la tienda Waldo.

-SE PUEDE decir que se soltó el diablo, madre Teresa, qué día tan horrible: muchas vidas perdidas; se dice que el incendio en Waldo’s fue accidental, pero yo creo que fue el narco, fueron muchos los muertos-, dice doña Petra.

-PUES eso ya lo están investigando las autoridades -expresa don Roberto- para mí lo más cañón es el cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo, un hombre muy valiente que se enfrentó al narco y siempre defendió a su pueblo.

CARLOS MANZO era un hombre muy echado pa.delante y sin pelos en la lengua que decía verdades, ayer vi en la tele un video de él en el que dijo:

‘USTED, General Ortega, que me está viendo, que es militar, que es una vergüenza que sea General y que sea militar: usted es el peor capo, el peor delincuente que tiene hundido a Michoacán en complicidad con el gobernador.

‘YO NO me voy a quedar callado, gobernador. Tú, Alfredo Ramírez Bedolla, que te quede muy bien claro que aquí en Uruapan no vas a venir a hacer tus chingaderas, vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil.

NOSOTROS NO votamos por eso, y qué lamentable que existan muchos que se dicen defender la Cuarta Transformación, que se dicen defender la Transformación de este país y que sean cómplices de tu gobierno corrupto. Hoy tienes a todos los corruptos que criticastes (sic) en campaña, los tienes trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender.

A MÍ no me pasa nada si no soy candidato en Morena, yo soy un ciudadano y tengo las puertas abiertas en muchos lados, pero principalmente con la ciudadanía que es mi mayor respaldo social.

‘QUE te quede claro: no te vamos a dejar Uruapan, no vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan, de una vez te digo, gobernador, despídete del cablebús. No va a haber cablebús aquí en Uruapan, hasta que no exista seguridad, hasta que no saques a tu puta policía corrupta que nos está matando y nos está secuestrando.

‘ESTAMOS rodeados de grupos armados, estamos rodeados de fosas clandestinas, estamos hasta la madre de que cada día se incrementen las desapariciones de mujeres, de niñas, de jovencitas; mientras tú te vas a la Fórmula Uno, hijo de la chingada.

NO VIENES a decir, a que te lo diga en tu cara, porque andas con un ejército cuidándote, cabrón ¿de qué te cuidas? Te cuidas de que otro grupo criminal te dé en la madre porque estás hasta la madre, y estás corrompido hasta la madre de corrupción.

‘YO NO te tengo miedo, el día que quieras toparte conmigo Alfredo Ramírez Bedolla, de frente nos partimos la madre, ya seas gobernador o seas exgobernador, o como cualquier ciudadano, yo tengo huevos para darnos en la madre contigo, porque lo que estás haciendo, estás traicionando al pueblo de Michoacán.

*****

-HASTA aquí el video ¿Cómo ven a este hombre, así se dirigía al gobernador de Michoac án y al general Ortega,en ese entonces era el secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

LO ÚNICO que logró fue remover al general Ortega; Carlos Manzo se convirtió en una leyenda, todo México habla de él y lo consideran un patriota, ya mucha gente está diciendo que Uruapan debe llamarse Uruapan de Carlos Manzo, Michoacán.

-OTRA MUERTE impune.

-YO ESPERO que no: nuestro Diario, Página 24 Zacatecas, informa que un criminal quedó abatido, dos criminales están detenidos, uno de ellos está herido.

ASÍ ES que es muy factible que pronto sepamos quién o quiénes ordenaron el cobarde asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Carlos Manzo ya Tiene su Corrido

-¡ÓRALE! ME ESTÁ enviando a mi correo, en estos momentos, un corrido dedicado a Carlos Manzo, dice:

CORRIDO en honor de #CarlosManzo quién fuera presidente municipal de #Uruapan, #Michoacán.

TEMA: Carlos Manzo, héroe de Uruapan VERSO 1 ERA UN hombre valiente, de alma fi rme y corazón, NACIDO ALLÁ en Uruapan, tierra de noble pasión. SIEMPRE ALZÓ su voz por justicia y por amor, POR UN pueblo más digno, más libre y mejor. VERSO 2 HONESTO y decidido, siempre al servicio fi el, TRABAJÓ por su gente, sin miedo ni papel. SU NOMBRE queda escrito, en cada calle y canción, CARLOS MANZO, ejemplo de unión. CORO: CARLOS Manzo, jamás te olvidaremos, TU VALOR vive en el viento y en el sol. PRESIDENTE del alma de tu pueblo, TU LEGADO floreció en Michoacán. VERSO 3 QUERIDO POR su gente, respetado en su andar, DEFENDIÓ su municipio con valor sin igual. A CAPA y espada luchó por la verdad, Y ENTREGÓ su vida por la lealtad. CORO 􀀀 CARLOS Manzo, jamás te olvidaremos, NOS DISTE una lección de dignidad. TU MEMORIA será eterna en los pueblos, DE ESTA noble y valiente región. PUENTE AUNQUE EL crimen apagó tu voz, NO LOGRÓ borrar tu honor. TU ESPÍRITU recorre las montañas, Y EN cada plaza se oye tu canción. (CORO FINAL) – CARLOS Manzo, héroe de Uruapan, TU EJEMPLO nunca morirá. MIENTRAS VIVA Michoacán, tu nombre, SERÁ BANDERA de libertad. LETRA: Felipe J. Pérez CARLOS MANZO VIVIRAS EN NUESTRO RECUERDO

-A ESTE hombre no lo mataron, lo sembraron y de é, saldrán muchos Carlos Manzo:

ME VOY, triste, muy triste por mi México lindo y herido;

SE QUEDAN con Dios y María Santísima de Guadalupe.