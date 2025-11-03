El Bazar Mujeres Emprendedoras Celebrará su Segundo Aniversario con Actividades Para la Familia

Esperan que las Ventas Repunten

Por Miguel Alvarado Valle

El Bazar Mujeres Emprendedoras celebrará este domingo 9 de noviembre su segundo aniversario, consolidándose como un espacio de impulso al autoempleo y la economía local. La coordinadora del grupo, Gloria Isabel Pérez Martínez, informó que la jornada se llevará a cabo de 11 de la mañana a 7:30 de la tarde, con una programación pensada para toda la familia, en la que además de los productos locales habrá música, juegos y regalos.

Indicó que habrá actividades gratuitas, entre ellas una tómbola, un espectáculo musical a cargo de Allan Kraft un joven intérprete de Aguascalientes, además de refrescos y bolos para los niños que acudan disfrazados. Pérez Martínez destacó que este evento busca agradecer la fidelidad del público y fortalecer el vínculo entre expositores y consumidores, promoviendo la unión y el apoyo mutuo entre los pequeños comerciantes zacatecanos.

Actualmente, el grupo está integrado por 64 expositores, quienes cada domingo instalan sus puestos en un ambiente de convivencia y creatividad. Aunque en los inicios llegaron a participar hasta 100 integrantes, la coordinadora reconoció que el descenso en las ventas a lo largo del año ha provocado que algunas personas se retiren.

Sin embargo, también resaltó que “así como se van algunos, otros regresan”.

En este sentido, confía en que noviembre y diciembre representen un repunte importante para las ventas, luego de varios meses de dificultades, “desde enero ha estado muy mal la situación, pero esperamos que en esta temporada nos vaya bien a todos”, expresó Pérez Martínez, quien considera que este aniversario servirá como impulso para cerrar el año con mejores resultados.

Asimismo detalló que los visitantes podrán encontrar una gran variedad de productos, como joyería artesanal, accesorios, artículos para mascotas, playeras personalizadas, bolsas, dulces, crepas, café, figuras de yeso y más. En el aniversario también habrá espacios para niñas y niños con actividades de pintura y manualidades, buscando ofrecer un entorno familiar que combine el consumo local con el entretenimiento. Finalmente, la coordinadora hizo un llamado a la ciudadanía para que asistan al aniversario y apoyen el talento zacatecano, “los esperamos con mucho cariño este domingo 9 de noviembre; traigan a sus familias.

Aquí los esperamos para celebrar juntos este segundo aniversario”, expresó.