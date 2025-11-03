Imputan al Presunto Asesino de Joven Aficionado de Chivas

Por Jorge Martínez

Los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de su Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, fueron determinantes para lograr la imputación de José Manuel “N”, señalado como presunto responsable de la muerte de un joven aficionado del club Chivas, ocurrida el pasado 24 de octubre en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con las indagatorias, el ataque ocurrió cuando el imputado presuntamente agredió a la víctima con un objeto punzocortante durante un altercado, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar. En el mismo hecho, dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a recibir atención médica.

Tras varios días de investigación, la Fiscalía del Estado desplegó un operativo de localización que permitió ubicar y detener a José Manuel “N”, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial. La dependencia informó que la carpeta de investigación fue integrada con suficientes elementos de prueba que acreditan su probable participación en el homicidio.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el detenido fue trasladado a un complejo penitenciario del estado, donde se llevó a cabo la imputación formal en su contra por el delito de homicidio calificado, en agravio del joven aficionado, así como por tentativa de homicidio por las lesiones causadas a las otras dos víctimas.

Durante la audiencia inicial, el Juzgado de Control dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que permanecerá vigente mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso, programada para el próximo 4 de noviembre a las 12:00 horas, luego de que la defensa del imputado se acogiera al término constitucional.