José Narro Céspedes Exige Compromiso Real Ante Desapariciones en Zacatecas

El diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, manifestó su profunda preocupación por el incremento de desapariciones en Zacatecas, lamentando que diariamente se registre un nuevo caso. En ese sentido, exhortó a las instituciones a asumir un compromiso verdadero para garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias, así como para asegurar que cada investigación avance hasta conocer la verdad y alcanzar la justicia.

Durante su pronunciamiento, Narro Céspedes reconoció la labor de las Madres Buscadoras, colectivos, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes dijo “mantienen viva la memoria de quienes no han regresado”.

Además, llamó a construir un nuevo pacto social que coloque la dignidad humana como eje central de las acciones públicas y que respalde a quienes continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

El Estado debe enfocar todos sus esfuerzos en atender esta grave problemática y en honrar la memoria de los desaparecidos, una tragedia que duele profundamente a Zacatecas, subrayó el legislador.

En otro tema, Narro Céspedes expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado.

Lo calificó como un servidor público valiente que se atrevió a enfrentar a la delincuencia organizada, y exigió una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

Por su parte, Felipe Pinedo, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), informó que el movimiento revisará las reformas a la Ley Nacional de Aguas, al considerar que estas podrían favorecer a empresas extranjeras.

Asimismo, anunció la realización del Foro de Productores de Frijol, que se llevará a cabo el 9 de noviembre en Sombrerete, con el propósito de garantizar un precio justo para el grano y evitar la descapitalización de miles de familias zacatecanas.