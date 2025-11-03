Aguascalientes, Entre los Estados con Mayor Crecimiento Económico en Todo el País

De Acuerdo con los Indicadores del Inegi

Durante el segundo trimestre de 2025, la entidad registró un incremento anual del 1.4 por ciento.

Seguiremos impulsando acciones que garanticen más y mejores oportunidades para todas y todos: Tere Jiménez.

Aguascalientes se consolida como un referente de crecimiento y estabilidad económica en el país; de acuerdo con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad registró un crecimiento anual del 1.4 por ciento en su actividad económica durante el segundo trimestre de este año.

Al conocer estos resultados, la gobernadora Tere Jiménez resaltó que son un reflejo de la solidez de la economía local, basada en la innovación, la confianza de los inversionistas y el trabajo coordinado entre los sectores productivos y la administración estatal, por lo que se seguirán impulsando acciones que garanticen más y mejores oportunidades para todas y todos los aguascalentenses.

El subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Jorge Armando Andrade Serafín, detalló que este resultado contrasta favorablemente con el promedio de crecimiento que se registró a nivel nacional, refiriendo que Aguascalientes acumula un crecimiento de 1.5 por ciento durante la primera mitad del año, mientras que el país suma apenas el 0.4 por ciento.

Finalmente, detalló que de abril a junio, las actividades primarias en la entidad crecieron 13.7 por ciento; mientras que las actividades secundarias tuvieron un incremento de 2.2 por ciento en el comparativo anual, ambas muy superiores a los promedios nacionales de 2.0 y -1.7 por ciento, respectivamente.