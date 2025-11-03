El Mezcal de Aguascalientes, Presente en el Festival más Importante a Nivel Nacional

Con el Apoyo del Gobierno del Estado

Un total de 18 empresas locales participan en el Festival Mundo del Mezcal en la Ciudad de México.

El objetivo es impulsar la promoción, comercialización y posicionamiento nacional de las marcas locales de mezcal.

Productores de mezcal de Aguascalientes estuvieron presentes en el Festival Mundo del Mezcal, el más importante del país, que se llevó a cabo este fin de semana en el Jardín del Campo Marte en la Ciudad de México.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), busca impulsar la promoción, comercialización y posicionamiento nacional de las marcas locales de mezcal, resaltando la excelencia en calidad y los procesos sustentables que caracterizan su elaboración.

Un total de 18 empresas mezcaleras originarias de los municipios de Asientos, Tepezalá, Calvillo, Cosío, El Llano, Rincón de Romos y Aguascalientes representaron con distinción al estado en este prestigioso evento.

La presencia de Aguascalientes en esta plataforma busca abrir nuevos canales de venta, establecer alianzas estratégicas y consolidar la identidad del estado como un referente emergente en la producción de mezcal de alta calidad.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes reafirma su compromiso con las y los productores locales, por lo que seguirá impulsado programas y acciones para fortalecer su competitividad.