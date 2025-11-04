Mi Jardín de Flores

Preocupante, el Aumento de Personas Desaparecidas en Zacatecas: José Narro

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Y vamos a reforzar siempre la seguridad en Michoacán, priorizando la investigación sobre el uso de la fuerza, ¿por qué?, porque nosotros lo que necesitamos y lo que estamos haciendo ahorita es ubicar a los delincuentes para ir y hacer detenciones de manera… con operativos muy claros, como lo hemos venido haciendo, y no va a ser la excepción, lo vamos a continuar haciendo: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Lunes 3 de Noviembreb de 2025. Glori fica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

José Narro Alza la voz por las Desapariciones Forzadas

EL SEÑOR diputado, don José Narro Céspedes, en rueda de prensa alzó la voz y, alarmado, manifestó su profunda preocupación por el aumento de desaparición de personas en Zacatecas.

‘ES LAMENTABLE -dijo el diputado federal- que diariamente se registre un nuevo caso. En ese sentido, exhortó a las instituciones a asumir un compromiso verdadero para garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias, así como para asegurar que cada investigación avance hasta conocer la verdad y alcanzar la justicia.

‘DURANTE su pronunciamiento, Narro Céspedes reconoció la labor de las Madres Buscadoras, colectivos, periodistas y defensores de los derechos humanos, ‘quienes mantienen viva la memoria de quienes no han regresado’.

‘ADEMÁS, llamó a construir un nuevo pacto social que coloque la dignidad humana como eje central de las acciones publicas y que respalde a quienes continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

‘EL ESTADO debe enfocar todos sus esfuerzos en atender esta grave problemática y honrar la memoria de los desaparecidos, una tragedia que duele profundamente a Zacatecas’, subrayó el diputado federal.

‘EN OTRO tema, José Narro expresó su pesar por el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo ocurrido el pasado sábado.

‘LO CALIFICÓ como un servidor público valiente que se atrevió a enfrentar a la delincuencia organizada, y exigió una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

‘POR SU parte, Felipe Pinedo, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), informó que el movimiento revisará las reformas a la Ley Nacional de Aguas, al considerar que estas podrían favorecer a empresas extranjeras. Asimismo, anunció la realización del Foro de Productores de Frijol que se llevará a cabo el 9 de noviembre en Sombrerete, con el propósito de garantizar un precio justo para el grano y evitar la descapitalización de miles de familias zacatecanas’.

NO TENGO duda alguna que él o los que fraguaron la muerte del señor alcalde de Uruapan, don Carlos Manzo Rodríguez, serán identificados y llevados a juicio.

‘POR LO pronto, uno de los responsables ya habló, dijo que le habían dado 50 mil pesos y droga, pero se negó a señalar a los autores intelectuales, alegando que no conoce su identidad, ‘soy una pobre alma’, dijo.

-INFELIZ, yo también lo vi en la tele a esa ‘pobre alma’ que no se tentó el corazón para matar a un gran ser humano’ deberían de darle cárcel perpetua, porque cuando salga querra volver a matar, esos árboles torcidos jamás su tronco enderezan -dice doña Petra-.

-EL 23 de marzo de 1994, mataron a balazos a Luis Donaldo Colosio Murrieta, su asesino, Mario Aburto Martínez, fue condenado a 42 años de prisión, ¿cuántos años les echarán a los que mataron a Carlos Manzo?, pregunta don Roberto.

-LA PENA máxima en Michoacán, según el Código Penal de ese estado, es de 60 años de prisión, que yo creo es la que va a otorgar el juez del caso, por ser crimen de fuerte impacto.

-ESOS infelices deberán de ser castigados con la pena máxima, pero también los actores intelectuales, esos deben ser los principales.

-TODO indica que sí van a caer,, los detenidos ya están ‘cantando’; y la joven esposa del alcalde, Grecia Quiroz García, tomo posesión como presidenta municipal, en sustitución de su esposo.

-LA gente la va a arropar, es una mujer honesta y valiente.

BUENO, yo me voy,se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.