Entrega DIF Capital Pañales a Grupos Vulnerables

Para Beneficiar a Infancias, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores

Como resultado de la suma de esfuerzos entre titulares, regidores y ciudadanía.

Con la encomienda del Alcalde Miguel Varela, de priorizar la atención directa a los grupos más vulnerables, la presidenta honorífica de DIF municipal Zacatecas, Karla Estrada, hizo entrega de toallitas húmedas y pañales para infancias, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Esta acción es resultado de la campaña de colecta que DIF capital realizó semanas anteriores en el portal de Las Flores, en donde gracias a la suma de esfuerzos de la Síndico Municipal, Wendy Valdez; el director de Catastro, Alfredo Robles Rodríguez; la titular del órgano Interno de Control, Doctora Elvia Liliana García y las y los regidores del ayuntamiento capitalino; y ciudadanía se podrá beneficiar a un gran número de familias del municipio.

La presidenta Karla Estrada ha insistido en mantener la cercanía y la atención directa y personal hacia los ciudadanos, buscando mejorar significativamente la calidad de vida de quienes menos tienen y más lo necesitan.

Por su parte, Karla Estrada, agradeció a quienes se sumaron a esta noble causa y aportaron su granito de arena para apoyar a quienes más lo necesitan, “gracias a la suma de esfuerzos y voluntades la esperanza estará presente en cada una de las personas que reciben estos apoyos”, expresó.

Cabe destacar que en DIF municipal Zacatecas se reciben diariamente entre 15 y 20 solicitudes de pañales, sin embargo aunque el recurso no es suficiente, se están implementando este tipo de acciones para ayudar a infancias, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Finalmente es importante mencionar que los beneficiarios a quienes se les hizo entrega, ya estaban en una lista previa de espera, siendo personas que acudieron a DIF a solicitar este tipo de apoyo.