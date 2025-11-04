Presionan a Diputados Para Apoyar la Sucesión Gubernamental: Álvarez

“Loa Obligan a Asistir a Eventos Oficiales y Giras de Gobierno”

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado local Martín Álvarez Casio, integrante del grupo parlamentario de Morena, expresó su preocupación por lo que calificó como una intromisión de actores políticos ajenos al Congreso del Estado, quienes —dijo— buscan influir en la con- figuración política de la legislatura loca l. El legislador advirtió que estas prácticas, son una falta de respeto a los ciudadanos, vulneran la división de poderes y ponen en riesgo los avances alcanzados por los diputados zacatecanos. Álvarez Casio señaló que ha recibido testimonios de legisladores que aseguran haber sido coaccionados para apoyar proyectos políticos ligados a la sucesión gubernamental.

Sin revelar nombres, afirmó que se trata de prácticas que atentan contra la dignidad y la autonomía de los representantes populares, “no podemos privilegiar intereses políticos personales sobre el desarrollo de Zacatecas”, declaró, al tiempo que exhortó a los actores políticos del estado a respetar la voluntad ciudadana y la independencia del Poder Legislativo.

El diputado recordó que la actual legislatura había logrado avanzar en temas históricamente rezagados, gracias a un ambiente de colaboración que podría descomponerse si continúan las presiones externas.

“De seguir así, habrá una reconfiguración política en el Congreso y los únicos perjudicados serán los zacatecanos”, advirtió. Además, comparó la situación actual con la de la legislatura anterior, en la que, según dijo, los intereses personales prevalecieron sobre el bienestar colectivo, “y vean cómo nos fue” comentó.

Álvarez Casio afirmó que existen fotografías que evidencian cómo algunos diputados, principalmente de Morena y del Partido Verde, fueron obligados a asistir a actos políticos y movilizar personas. Indicó que quienes se han negado a participar en estas actividades han sido excluidos de eventos oficiales y giras de gobierno, lo que calificó como una forma de castigo por mantener una postura independiente.

El legislador insistió en que los diputados y presidentes municipales no son empleados de ningún actor político, sino representantes del pueblo, “ni a los diputados ni a los alcaldes nos pueden correr. Nos eligió la ciudadanía, no un grupo político”, enfatizó.

Además, lamentó que algunos funcionarios municipales también estén siendo presionados para alinearse con determinados proyectos sucesorios, bajo amenazas de perder apoyos o recursos. Finalmente, Martín Álvarez Casio hizo un llamado a sus compañeros del Congreso a actuar con valentía y dignidad frente a las presiones políticas.