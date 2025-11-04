Zacatecas Capital Lanza la Campaña Turística más Grande en su Historia: “Vive Zacatecas”

El proyecto contempla más de 60 espectaculares distribuidos en todo el país — de los cuales 10 se instalarán en la capital del estado hermano de Aguascalientes, y otros mas de 50 en ciudades como Querétaro, León, San Luis Potosí, Durango, Monterrey y la Ciudad de México— con el propósito de mejorar la percepción de la ciudad, fortalecer su identidad y atraer nuevamente al turismo nacional e internacional.

Con una visión moderna y colaborativa, el presidente municipal destacó que esta campaña se logró prácticamente sin costo para el Ayuntamiento, pues se cubrirán solo los gastos de impresión de los mismos gracias a gestiones y alianzas estratégicas con las autoridades de dichas ciudades.

La campaña “Vive Zacatecas” incluirá además una edición especial con temática decembrina, que invitará a disfrutar de la magia de la capital en la Blanca Navidad, reafirmando a Zacatecas como uno de los destinos culturales más emblemáticos de México.

“Queremos devolverle la vida a Zacatecas, y no solo a la capital, a todo el estado, que todos vuelvan a vivir Zacatecas, cada uno a su manera, que vuelvan a recorrer nuestras calles, y a disfrutar de su historia que es también la historia de nuestro país, pero sobre todo queremos que la gente vuelva a sentir el orgullo de nuestra hermosa ciudad Patrimonio Mundial”, y el orgullo de ser Zacatecano. -Miguel Varela.