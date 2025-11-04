Zacatecas y Ucrania Fortalecen Lazos de Cooperación: Ulises Mejía Haro

Con el firme propósito de de estrechar vínculos culturales, académicos, turísticos y económicos entre los pueblos de Zacatecas y Ucrania, este lunes se dió a conocer como resultado de la vinculación entre el Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados, la Uni- versidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas y la Embajada de Ucrania en México, el con- cierto del reconocido Pianista y Académico Taras Filenko.

En este encuentro participaron el diputado federal Ulises Mejía Haro, el Rector de la UAZ Dr. Ángel Román Gutiérrez, represen- tantes de la Embajada de Ucrania en México –encabezados por la encargada de negocios y embajadora adjunta Victoria Khaladzhy–, así como integrantes del Clúster Turístico y Cultural.

Todas y todos coincidieron en que la cooperación internacional es una ruta indispensable para el desarrollo, la paz y el entendimiento entre las naciones. El rector Ángel Román Gutiérrez destacó que la universidad “no es grande por sus edificios ni por sus cifras, sino por su ca- pacidad de transformar vidas”.

Afirmó que la UAZ vive una nueva etapa de apertura internacional, y que este acuerdo ratifica el compromiso de seguir construyendo una universidad pública sólida, innovadora, humanista e incluyente.

Por su parte, la embajadora adjunta Victo- ria Khaladzhy subrayó que este acercamien- to “refleja la voluntad de nuestras naciones de encontrarse a través de la educación y la cultura ”, fortaleciendo la amistad, la solidaridad y el entendimiento mutuo entre Ucrania y México.

Más tarde, en su conferencia semanal “La Legislativa”, el diputado federal Uli- ses Mejía Haro celebró este paso hacia la internacionalización de Zacatecas y resaltó la importancia de proyectar al estado en sus distintas vocaciones: cultural, turística, académica y agroindustrial.

“Zacatecas tiene todo para convertirse en un referente de diplomacia. Debemos llevar nuestra identidad y talento más allá de nuestras fronteras para abrir oportunida- des que beneficien directamente a nuestra gente”, afirmó.

En este marco, invitó a la ciudadanía al re- cital gratuito del pianista y etnomusicólogo ucraniano Dr. Taras Filenko, que se llevará a cabo este lunes 3 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Fernando Calderón, como parte de las actividades culturales derivadas de este acercamiento internacional.

Mejía Haro recordó que forma parte de diversos Grupos de Amistad Parlamentaria, entre ellos con Ucrania, y adelantó que también se trabaja para fortalecer la cooperación con Japón, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Jordania y Alemania, con el objetivo de abrir puertas para el intercambio académico, cultural, turístico y económico.

Finalmente, subrayó que estos acuerdos son parte de una visión clara de desarrollo: “Zacatecas es un estado con historia, identidad y talento. Nuestro compromiso es abrir puertas para que tenga presencia, reconocimiento y oportunidades en el mundo”, concluyó.