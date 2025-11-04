Tere Jiménez Cumple Su Compromiso: Después de 15 Años Calvillo Tiene Nuevas Escuelas

Después de más de 15 años sin que se construyeran escuelas nuevas en Calvillo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, cumplió su compromiso con la educación al entregar formalmente las primarias de nueva creación “Gertrudis Bocanegra”, en el fraccionamiento Unión Antorchistas, y “Samuel Rangel Torres”, en el fraccionamiento El Mirador.

Durante el evento, Tere Jiménez destacó que cada nueva escuela representa una puerta abierta al futuro, un espacio donde los sueños comienzan a tomar forma.

“Quiero decirles a los papás que es muy importante que sigan construyendo los sueños de sus hijos. Cuando un niño estudia, está construyendo su propio destino. Tenemos dos caminos: el del esfuerzo y la dedicación, o el de rendirse. Aguascalientes los necesita estudiando, ayudando y sirviendo a los demás. Vamos a seguir haciendo muchas escuelas para que cada niña y niño pueda cumplir sus sueños”, expresó la gobernadora.

Además, Tere Jiménez anunció la construcción de un nuevo edificio en la Universidad de Calvillo, destinado a fortalecer la formación de estudiantes de medicina, ampliando así las oportunidades de desarrollo profesional para la juventud de la región.

J. Jesús Lara Ramírez, director general de Infraestructura Física Educativa del Estado, detalló que la primaria “Gertrudis Bocanegra” tuvo una inversión superior a los 26 millones de pesos, mientras que en la “Samuel Rangel Torres” se invirtieron más de 25 millones de pesos.

Paola Méndez Mendoza, directora de la primaria “Gertrudis Bocanegra”, habló a nombre de la comunidad escolar.

“Gobernadora, usted ha demostrado que para su gobierno la infancia de Aguascalientes no es una estadística sino el motor del estado. Esta escuela no solo son paredes, es un refugio, es un segundo hogar para cientos de niños y ha acercado la educación de calidad a nuestra comunidad, asegurando que los pequeños tengan un entorno adecuado para aprender”, destacó.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, agradeció a la gobernadora por la entrega de la nueva infraestructura educativa.

“Muchas gracias, gobernadora, le reconozco el impulso a la educación porque es la base para el cambio real, y Calvillo tenía 15 años sin planteles educativos nuevos. Aquí en la mañana es primaria y en la tarde funciona como telebachillerato, y este es el mejor legado que Tere Jiménez puede dejarnos, porque la educación puede cambiar el futuro de Calvillo”, destacó el alcalde.

Susana de la Cruz Soto, alumna representante, agradeció la construcción de la escuela, pues antes tenía que desplazarse largas distancias para estudiar.