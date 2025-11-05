Mi Jardín de Flores

Ya Falta Menos Para que se Vaya

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Martes 4 de Noviembreb de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Todos se Quieren Colgar de la Muerte de Carlos Manzo

¿SE HAN fi jado que los políticos, de una manera u otra se están colgando del asesinato del Carlos Manzo Rodríguez , alcalde de Uruapan, Michoacan? La mayoría ni lo conocía, sin embargo hablan de él como si lo hubieran tratado.

–ASÍ SON los políticos de oportunistas y gandallas; yo lo que siento son los dos huerfanitos que dejó …

-POBRECITOS, eran su adoración, se notaba, ahora su viuda, Grecia Quiroz García, no sólo será madre y padre de esos angelitos, sino presidenta municipal de Uruapan, en sustitución de su esposo.

-QUE Dios la proteja.

-¡QUÉ mujer tan valiente, otra en su lugar ya se hubiera ido de Uruapan .

-EL EJÉRCITO debe tomar ese municipio y limpiarlo de criminales, tan bonito que es Uruapan, tiene un parque nacional muy hermoso: Barranca de Cupatitzio, con una cascada muy bonita.

-¿CUÁNDO estuvo por allá?

-HACE 15 años; Uruapan es la capital del aguacate, está rodeado de huertas; pero sí es muy peligroso, todos los productores deben pagar una cuota a los malos organizados; lo que no me explico es por qué el gobierno no ha podido o querido meterlos al orden.

-SON narcosgobiernos, esas víboras no se pueden atacar a sí mismas; hoy en la mañana pasaron en la tele una fi esta de narcos y en esa fi esta estaba Carlos Manzo conviviendo, a lo mejor el que se lo echó es de otro grupo delictivo.

-YO NO puedo imaginarme eso: don Carlos pasaría de héroe a villano.

-ES QUE el narco es como la humedad, se mete a todos lados, sus billetes son la llave que abre palacios de gobierno.

-YA NO hable de eso, no me gusta el tema, es horrendo.

El Holgazán Anda Desatado

-SEGÚN el diputado Martín Álvarez Casio, lugarteniente del ‘Cachorro’ Saúl Monreal Ávila, el gobernador David Monreal, obliga a los diputados a asistir a sus eventos para engalanarlos, y así presumir cierta popularidad.

-ESO está mal, no debe forzarlos.

-ES LO que dice el diputado Álvarez Casio, pero si no acuden ‘El Holgazán’ toma represalias en contra de ellos y los excluye de eventos ofi ciales y giras de gobierno, así es que los trae de una ala.

-HA DE decir: ‘Amor con amor se paga’.

-A SU conveniencia, lo bueno es que ya va de salida: cuesta abajo es su rodada.

-TODAVÍA le falta un buen trecho.

-ESTE AÑO ya chupó de hoja, le quedan el siguiente año y en septiembre de 2027, ¡charrasca!, David sale de la casa de los perros para no regresar más en su calidad de desgobernador .

EL TIEMPO pasa volabdo, una cosa es cierta: Zacatecas no aguantaría otro ‘RaTello’, tampoco otro ‘Holgazán’, esta yunta de Silao nos dio a llenar de ignominia ¡Par de farsantes, ratas!

Que la Bella Geovanna Bañuelos Quiere ser Gobernadora

PUES con la novedad de que la bella Geovanna Bañuelos, quiere ser la próxima gobernadora de Zacatecas.

-Y YO presidenta de la república, ja jaja…

-¿POR QUÉ la risa, doña Petra?

-PORQUE SERÍA fácil presa para los leones y el PT perdería votos que le impedir ían otros cargos.

-GEOVANNA, además de inteligente es guapa y tiene merecimientos para llegar a la casa de los perros.

-PODRÁ decir lo que quiera, pero el PT no es un partido presidenciable, es más, ni el PRI, PAN o MC solos podrán derrotar a Morena, lo que ellos están buscando es una negociación para agarrar una tajada grande del pastel, a eso va a jugar el PT, lo que me extraña es que la Geovanna se preste a ese juego: sin Morena, PT y Verde nomás no la hacen.

EL ÚNICO que puede acabar con Morena es El Holgazán,si El Holgazán no compone su desgobierno entonces sí Morena va a chupar Faros, pero la oposición necesita unirse , se imaginan el PRIAN, Verde, PT y Movimiento Ciudadani juntos? ¡Ay nanita, que mello!

-LO VEO muy difícil.

-PERO se puede dar, ¿por qué no? ¿A poco usted volvería avotar por otro Monreal?

-¡ASCO, yo no!

-TODAVÍA FALTA un año y cacho para que inicien las campañas

-PERO SE pasa el tiempo volando.

-YA QUIERO que comiencen las campa ñas para que le saquen todos sus trapitos mugrosos a El Holgazán

-POBRE hombre, tan mentiroso que es.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.