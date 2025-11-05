La UAZ y 51 Ayuntamientos Firman Convenio de Colaboración: Jiménez

“La Universidad, Presente, Donde se Necesite”

Por Nallely de León Montellano

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y 51 ayuntamientos del estado firmaron este martes un convenio de colaboración que busca acercar el trabajo universitario a las comunidades, a través de proyectos conjuntos en materia de educación, cultura, investigación y desarrollo social.

El acuerdo permitirá que estudiantes y docentes participen directamente en acciones impulsadas desde los municipios, como cursos, diplomados, investigaciones aplicadas y programas de servicio social, con el propósito de que el conocimiento académico se traduzca en beneficios concretos para la población.

Durante el encuentro, la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, señaló que la universidad tiene la responsabilidad de involucrarse más con las problemáticas locales.

“Queremos que la UAZ esté presente donde se necesita, que la investigación y el conocimiento sirvan para mejorar la vida de las familias zacatecanas”, expresó. La coordinadora de Vinculación, Argelia López, coincidió en que este tipo de acuerdos fortalecen la relación entre la institución y los municipios.

“Una universidad que no se vincula, se aísla; y los conocimientos que no se comparten, se pierden”, dijo, al presentar el catálogo de servicios que la UAZ ofrece para impulsar proyectos comunitarios. Por parte de los ayuntamientos, la presidenta municipal de Moyahua, Norma Castañeda Romero, destacó que esta colaboración ya ha dejado resultados visibles en su región.

“Cuando las universidades se acercan a los municipios, la gente se beneficia directamente. Nos ayuda a resolver problemas y a generar nuevas oportunidades”, afirmó.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció el alcance del acuerdo, recordando que en años anteriores solo una veintena de municipios participaba en este tipo de convenios.

“Hoy la mayoría se suma, y eso habla de una nueva etapa de trabajo conjunto”, apuntó.

A distancia, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, celebró la firma del convenio y subrayó que la Universidad está dispuesta a poner sus conocimientos y capacidades al servicio del desarrollo local.

“El día de hoy confirmamos que la UAZ está al lado de los municipios, construyendo con ellos soluciones desde la educación y la ciencia”, concluyó.