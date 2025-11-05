“Ser Opositor en México es Motivo Suficiente Para ser Asesinado”

Morena es un Narcogobierno: Pepe Olvera

Por Miguel Alvarado Valle

El Delegado General del CEN del PRI, José Marco Olvera Acevedo condeno enérgicamente la violencia que atraviesa el país, calificando al gobierno federal encabezado por Morena como un “Estado fallido”.

Durante una conferencia de prensa, el delegado y los demás integrantes del Comité Directivo Estatal, lamentaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, y denunciaron la falta de capacidad del gobierno para frenar la expansión del crimen organizado.

“Desde hace siete años México se ha convertido en un cementerio nacional”, afirmó Olvera Acevedo, señalando que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha fracasado y que 60% del territorio nacional estaría bajo control de los cárteles.

Aseguró que los niveles de violencia han alcanzado cifras alarmantes, con más de 227 mil homicidios, 6 mil feminicidios y más de 130 mil personas desaparecidas, “la delincuencia le apunta con un arma a millones de familias mexicanas todos los días”, subrayaron, al tiempo que acusaron al gobierno federal de rechazar la colaboración de Estados Unidos en materia de seguridad.

En su mensaje, responsabilizó directamente al actual régimen de garantizar impunidad a los criminales, afirmando que la falta de acción y coordinación ha permitido la expansión de la violencia en casi todos los estados del país.

En ese contexto, insistió en que “si no pueden, renuncien”, refiriéndose tanto al gobierno federal como al estatal, a quienes atribuye incapacidad e improvisación. Asimismo recordó casos como el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez en Apatzingán, también víctima del crimen organizado, para demostrar —según sus palabras— que quienes se enfrentan a estos grupos son eliminados.

“Ser opositor hoy en México es motivo suficiente para ser asesinado. Enfrentar al narco gobierno de Morena y a sus socios del crimen organizado, representa un riesgo altísimo”, denunció, y llamó a detener lo que califico como una “gran fosa común”.

Además, rechazó las acusaciones provenientes de figuras de Morena que calificaron a la oposición de “carroñeros” por pronunciarse sobre el asesinato del alcalde michoacano.

“Son más carroñeros ellos, por inventar y filtrar mentiras con sus granjas de bots para distraer la atención”, respondió, señalando que el discurso de “la derecha contra los progresistas” es una estrategia mediática inventada por López Obrador para dividir al país. En cuanto al panorama local, el delegado reconoció que los alcaldes y policías municipales viven bajo un riesgo permanente, particularmente en municipios alejados y con escasa presencia de fuerzas federales.

Finalmente dijo que “es responsabilidad del gobierno, cuidar la integridad, la vida y el patrimonio de la gente; esa es la razón de ser del Estado”, enfatizó, al pedir acciones inmediatas en Zacatecas y el resto del país.