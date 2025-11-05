Vinculan a Proceso a Quien Roció de Gasolina y Quemó a Alondra ‘N’

Salvador Pasará Muchos Años Preso

de feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado, fue vinculado a proceso en Fresnillo, Zacatecas, el malnacido que roció con gasolina y le prendió fuego a su pareja sentimental, en Aguascalientes. El delincuente Salvador “N” “N”, es a quien un juez de Control lo vinculó a proceso y remitió el caso a las autoridades de Aguascalientes.

Como se lo hemos estado informando, Salvador privó de la libertad a su pareja sentimental Alondra “N” “N”, de 19 años y tras rociarle gasolina, le prendió fuego. El infame subió el cuerpo a la cajuela de un carro y se dirigió hasta el fraccionamiento Arboledas, en Fresnillo, Zacatecas.

Familiares de Salvador se dieron cuenta y llamaron al servicio de emergencia. Hasta la calle Abedules, cruce con Eucaliptos, acudieron policías uniformados y socorristas, quienes atendieron a Alondra de las quemaduras de primero, segundo y de tercer grado, en el 90% de la superficie corporal y la trasladaron a un hospital.

Elementos de la Policía de Investigación de Zacatecas activaron el protocolo de intento de feminicidio e iniciaron las indagatorias. De acuerdo a las investigaciones por parte de la Policía de Antisecuestros del vecino estado, Salvador huyó a Saltillo, Coahuila, donde el martes 29 de octubre fue capturado por uniformados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de aquella localidad.

El martes 4, la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo, Zacatecas, informó que el infame Pirómano fue judicializado y el escalofriante caso lo dejaron en manos de las autoridades de Aguascalientes.