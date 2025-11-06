Mi Jardín de Flores

Pepe Olvera, 27 Años Después

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Desde hace siete años México se ha convertido en un cementerio nacional; ser opositor hoy en México es motivo sufi ciente para ser asesinado. Enfrentar al narcogobierno de Morena y a sus socios del crimen organizado, representa un riesgo altísimo: José Marco Olvera Acevedo, delegado general del CEN del PRI.

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Miércoles 5 de Noviembreb de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Se Descosió el Pepe Olvera

EL JOSÉ Marco Olvera Acevedo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ahora sí que se descosió: se colgó del asesinato de Carlos Manzo, condenó la violencia por la que atraviesa el país y califi có al gobierno federal de ser un ‘estado fallido’.

‘DESDE HACE siete años -dijo el Pepe Olvera- México se ha convertido en un cementerio nacional’, acusando que la estrategia de ‘abrazos y no balazos, ha fracasado y que 60% del país etría bajo control de los cárteles del narcotráfi co’.

“PERO no paró aquí, y el de Sombrerete se siguió descosiendo: aseguró que ‘en siete años del gobierno morenista, se han cometido 227 mil homicidios, 6 mil feminicidios y más de 130 mil personas desaparecidas, la delincuencia -subrayó el Pepe Olvera- le apunta con un arma a millones de familias mexicanas todos los días’.

“QUE Zacatecas ‘vive bajo un riesgo permanente, particularmente en municipios alejados y con escasa presencia de fuerzas federales’.

“PEPE Olvera terminó diciendo que ‘es responsabilidad del gobierno, cuidar la integridad, la vida y el patrimonio de la gente’, y exigió al gobierno federal y estatal tomar acciones inmediatas en Zacatecas y el resto del país contra la criminalidad.

-¡ESE Pepe Olvera! -exclama don Roberto-. se nota que todavía no supera la derrota que Ricardo Monreal le infringió en 1998!… sigue traumado, no se resigna haber perdido la gubernatura hace ya 27 años, ¿querrá nuevamente ser candidato?

-PUES si le dicen que le entre, el Pepe Olvera sí le entra, ¿eh?

-NO, ESE chile no embona, si no pudo hace 27 años, menos ahora; además el Pepe se fue de la lengua, que recuerde cómo ‘El RaTello’ dejó Zacatecas: lleno de narcos y con un desfalco de más de 2 mil millones de pesos, ¿a poco piensa que el pueblo no tiene memoria?, por eso yo me salí del RIP, no soporté ver tanta corrupción y guarde en el baúl de mis recuerdos mis 20 años de militancia.

-TENGO entendido que don Roberto la convenció y se afi lió a Morena.

-ES LO único bueno que ha hecho mi sagrado compadre en su vida, me presentó a Andrés Manuel López Obrador, mi ‘cabecita de algodón’ y me hice más morena todavía.

-LA rescaté de la ignominia.

-LO MALO que cambió totalmente ‘El Holgazán’, yo creí. que el David haría un buen gobierno y pues me equivoqué.

-NO, DOÑA Petra, ni usted, ni don Roberto, ni su servidora nos equivocamos, quien se equivocó fue don David, quien nomás llegó a la gubernatura y cambió totalmente: sus promesas quedaron olvidadas, ni siquiera ha podido terminar de reparar las carreteras, pues donde empezó ya están nuevamente llenas de baches.

-PARECE mentira, pero el David, ni eso ha podido hacer bien.

-¿YA VIERON la foto de Rodrigo Reyes Mugüerza, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas?

-SÍ, QUÉ bárbaro, de perfi l se parece muchísimo a Gustavo Díaz Ordaz, cuando estaba chavito, jajaja…

-¡IDÉNTICOS!, por eso le puse ‘Gustavito’.

-¡AY, doña Petra, es usted tremenda!

Regresan los Asesinatos a Zacatecas

COMO HOY miércoles lo informa nuestro Diario Página 24, regresan a Zacatecas los asesinatos: cerca de Milpillas de la Sierra, municipio de Fresnillo, un motociclista fue cosido a balazos.

EL ATAQUE fue a plena luz del día y los matones a sueldo desaparecieron sin dejar rastro alguno, como de costumbre.

-Y LA policía ni siquiera ha podido identifi car a la víctima, sin embargo aseguran fuentes ofi ciales que fue el narco el que acribilló al motociclista.

-OTRO asesinato impune.

-LOS QUE no cejan los accidentes de vehículos: todos los días hay muertos y heridos en choques y volcaduras, es exagerada la cantidad de percances diariamente, ¿qué ya no les hacen pruebas de manejo, exámenes teóricos y demás yerbas?

-NO, eso era antes, ahora no, con una identificación oficial, comprobante de domicilio,CURP y comprobante de pago, en un dos por tres le dan su licencia o se la renuevan.

-NO, pues con razón hay muchos accidentes, lo que le interesa al gobierno es el billete y tan, tan.

-DESGRACIADAMENTE así es la pichada en nuestro bello Zacatecas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Sant ísima de Guadalupe.