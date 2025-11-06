Aprender Para Servir Mejor: Concluye Curso de Administración Pública Municipal

Este miércoles concluyó el curso de Administración Pública Municipal, impartido por el licenciado Cristian Bravo Rosales a servidoras y servidores públicos de las distintas áreas y direcciones del Ayuntamiento de Zacatecas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para ofrecer un servicio más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

El curso, que inició el pasado 27 de agosto, formó parte de las acciones permanentes de capacitación y profesionalización impulsadas por la administración municipal para mejorar la atención a las y los capitalinos. A lo largo de diversas sesiones, las y los participantes abordaron temas clave relacionados con la estructura y funcionamiento de la administración pública, el marco jurídico municipal, el valor agregado en la atención ciudadana y las responsabilidades legales y éticas del servicio público.

Cristian Bravo Rosales destacó la importancia de que cada colaborador conozca y aplique los principios de la administración pública en su labor diaria, pues “una gestión eficiente y con sentido humano se construye desde el conocimiento, la legalidad y el compromiso con la comunidad”.

Con esta capacitación, el Ayuntamiento Capitalino reafirma su compromiso de impulsar un gobierno profesional, responsable y orientado a resultados, en el que cada área y dirección trabaje de manera coordinada para brindar servicios de calidad que fortalezcan la confianza ciudadana.

El gobierno municipal, encabezado por Miguel Varela Pinedo, reconoce que la calidad del servicio público comienza con las personas, por ello continuará apostando por la formación de su personal como pieza clave para consolidar una atención más humana, cercana y empática. Con este tipo de capacitaciones, el Ayuntamiento avanza hacia una administración más sensible, profesional y comprometida con las necesidades reales de la ciudadanía.