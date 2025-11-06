Campo Real Vinícola Albergará la Exposición Somos Guardianes, Homenaje al Arte Wixarika

Con el Propósito de Fortalecer la Promoción Turística

Por Miguel Alvarado Valle

Con el propósito de fortalecer la promoción turística y cultural de Zacatecas, la Secretaría de Turismo anunció que este 6 de noviembre se inaugurará la exposición temporal “Somos Guardianes” del reconocido artista plástico mexicano César Menchaca, en el museo de la Barrica ubicado en Campo Real Vinícola. La muestra permanecerá abierta al público durante tres meses, con posibilidad de extenderse hasta seis, ofreciendo una experiencia que combina arte, vino y cultura wixárika en un mismo espacio.

Durante la presentación oficial, el subsecretario de Promoción Turística, Iván de Santiago, destacó que la exposición representa una oportunidad única para atraer visitantes interesados en la riqueza cultural, gastronómica y artística de Zacatecas.

Subrayó que “Somos Guardianes” rinde homenaje a la cosmovisión wixárika y a los valores de respeto, conexión y armonía con la naturaleza, fortaleciendo además la relación entre el arte contemporáneo y la tradición vinícola del estado.

Aseguró que esta colaboración con Campo Real Vinícola es un ejemplo de cómo el turismo puede diversificarse al vincular cultura, gastronomía y paisaje.

César Menchaca, fundador de Menchaca Studio, explicó que esta colección nació hace 14 años con el objetivo de “dar voz a lo que no la tiene”: los pueblos originarios, la biodiversidad, a las especies en peligro de extinción y las raíces culturales de México.

Cada una de las 35 piezas está elaborada con técnicas mixtas como resinas, bronce, latón y plásticos reutilizado, e intervenida con chaquiras de cristal que reflejan la cosmovisión wixárika. El artista afirmó que su trabajo se realiza en colaboración con comunidades huicholas, por lo que no se trata de apropiación cultural, sino de una relación de familia y cooperación.

Menchaca recordó que las obras de “Somos Guardianes” han sido expuestas en ciudades como Nueva York, Chicago, Dubái y Roma, así como en espacios emblemáticos de México como el Museo Barroco de Puebla y el Hospicio Cabañas en Guadalajara.

Destacó que el propósito central es revalorar el arte wixárika y mostrarlo en escenarios internacionales, impulsando el orgullo y la identidad de las comunidades originarias, “hace 17 años este arte estaba en el piso, hoy está en museos y embajadas del mundo”, expresó.

Por su parte, el empresario Felipe Escalera López, manifestó su entusiasmo por albergar una exposición de talla mundial en Zacatecas, al considerar que el arte y el vino comparten una misma esencia de pasión y tradición. Resaltó que esta colaboración consolida a Campo Real como una casa de vinos y arte, que continúa una línea de vinculación con creadores de renombre como Manuel Felguérez y Poncho López Monreal.

Finalmente, las autoridades y organizadores coincidieron en que la llegada de “Somos Guardianes” a Zacatecas fortalecerá el turismo cultural, al vincular el arte wixárika con la identidad vinícola del estado y con rutas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, como el Camino Real de Tierra Adentro y la Ruta Wixárika.