Ramiro Hinojosa Solicitará Adelanto de Participaciones Para Pago de Sueldos y Aguinaldos del Personal de Sombrerete

“Andan Perdidos más de $8 Millones; ya Presenté Denuncia”

Por Miguel Alvarado Valle

Ramiro Hinojosa Aguayo, presidente municipal de Sombrerete, informó que solicitará adelanto de participaciones con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de fin de año, entre ellas el pago de aguinaldos, primas vacacionales y otras prestaciones laborales para las y los trabajadores del Ayuntamiento. Explicó que esta medida es necesaria para mantener la estabilidad económica del municipio y cumplir en tiempo y forma con los derechos del personal que labora en la administración pública.

El alcalde recordó que en la anterior administración, el Cabildo aprobó un adelanto de participaciones por 20 millones de pesos destinados al pago del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, puntualizó que sólo se entregaron 11.5 o 12 millones de pesos, mientras que el resto del recurso, equivalente a 8 millones de pesos “no sabemos dónde quedaron” comentó.

Hinojosa Aguayo señaló que ya se presentó una denuncia por probable desvío de recursos, la cual avanza favorablemente ante las autoridades competentes, y aseguró que el expediente está plenamente sustentado con la documentación correspondiente.

Por otro lado, el presidente municipal abordó también el tema de la comercialización del frijol, recordando que Sombrerete es el principal municipio productor del estado y del país, y que cada ciclo agrícola surgen conflctos en los centros de acopio por prácticas irregulares como la falta de costales, la participación de intermediarios o “coyotes” y el trato preferencial hacia personas que no son productores.

Subrayó que su administración busca garantizar un proceso más transparente y justo para los campesinos de la región. En ese sentido, destacó que este año se conformó una mesa de trabajo permanente en la que participan los tres órdenes de gobierno, además de representantes de productores legalmente reconocidos. Explicó que el gobernador David Monreal Ávila ha encabezado reuniones donde reiteró su compromiso de supervisar la correcta comercialización del frijol.

A través de la SECAMPO, se habilitarán supervisores en los centros de acopio, con el apoyo de la dependencia federal Alimentación para el Bienestar, encargada de adquirir productos con precio de garantía, entre ellos el frijol, el arroz, el maíz y la miel.

Hinojosa Aguayo precisó que existen 52 centros de acopio en todo el estado, de los cuales 17 operarán en Sombrerete y añadió que el 3 de noviembre se fijó como fecha clave para distribuir los costales, mientras que el 10 de noviembre iniciará formalmente la recepción del grano.

Finalmente, el primer edil reconoció que el municipio mantiene adeudos superiores a los 300 millones de pesos con el IMSS y 226 millones de impuestos sobre la renta, compromisos que representan un reto financiero considerable para la actual administración.