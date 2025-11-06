Sanea Miguel Varela Adeudos Heredados por la Pasada Administración en Materia de Alumbrado

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, ha logrado subsanar el adeudo heredado de la pasada administración en materia de alumbrado público, lo que permitirá al municipio operar con finanzas sanas junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El área de Calidad de Vida y Servicios Públicos de la capital, encabezada por la licenciada Guadalupe Flores, ha mantenido la prestación de Servicios Públicos como una prioridad constante para garantizar mejores espacios públicos a las y los zacatecanos.

Esta acción es fundamental y se enmarca en el programa integral, “Zacatecas, más limpio que nunca”. La regularización de las cuentas de alumbrado es un paso clave para asegurar la operación eficiente y la mejora continua de la infraestructura lumínica en la capital.

Christopher Emmanuel González Núñez, encargado del área de Alumbrado del municipio, detalló el proceso para resolver la situación financiera con CFE y sostuvo que “tuvimos el adeudo de la administración anterior, nos dejó con un adeudo de 5 millones de pesos”.

El funcionario explicó que la situación se arrastró y requirió negociaciones directas con CFE para dar finiquito al adeudo que, según la estimación final, ascendía a 5 millones de pesos.

González Núñez resaltó la experiencia del equipo municipal en el rubro, que también fue clave para manejar las complejas variaciones en la facturación y subsanar las deficiencias heredadas. Confirmó que el adeudo ya se pudo subsanar, lo que significa que el Ayuntamiento tiene finanzas al corriente en cuanto a los pagos por el servicio de alumbrado público.

El encargado de Alumbrado destacó que, gracias a un acuerdo del alcalde Miguel Varela con las autoridades comerciales de CFE, se logró no solo liquidar la deuda, sino también activar la devolución de un remanente mensual a favor del municipio.

“A partir del mes de septiembre de este año, nos van a empezar a abonar mes con mes, el dinero de ese remanente que son alrededor de entre 400 y 500 mil pesos mensuales,” explicó.

Este recurso proviene de un excedente generado por la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual no se podía aplicar ni regresar al municipio debido a que las normas de CFE son “muy tajantes” en cuanto a la existencia de un adeudo.

Ahora, con finanzas sanas, este remanente entrará a las arcas municipales para disminuir la erogación propia del Ayuntamiento por concepto de facturación de alumbrado, ya que, por ley, este recurso debe ser aplicable únicamente a ese servicio.

Con estas acciones, la administración del alcalde Miguel Varela reafirma su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, garantizando un servicio esencial para la seguridad y calidad de vida de todos los zacatecanos.