Se Presentó el Festival Familiar «Colinas del Padre 2025»

Pro Lucha Contra el Cáncer Infantil

Por Nallely de León Montellano

Con el propósito de fomentar la convivencia familiar, el deporte y la solidaridad social, fue presentado el Festival Familiar “Colinas del Padre 2025”, un evento que combina actividades deportivas, culturales y gastronómicas, y que en esta edición destinará sus ingresos a la asociación Crear Ilusiones, dedicada a la lucha contra el cáncer infantil.

Durante la conferencia de prensa, el director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ), Edgar Rodarte, destacó el compromiso del instituto con la promoción del deporte comunitario y el bienestar social.

Agradeció al Grupo Santa Rita por la organización del festival, que se ha consolidado como un referente de colaboración entre instituciones públicas y sociedad civil.

“INCUFIDEZ está comprometido con este tipo de actividades, que fortalecen la comunicación y la integración entre vecinos y colonos. Estaremos presentes con activadores físicos y personal paramédico para garantizar el desarrollo seguro del evento”, expresó Rodarte.

Por su parte, el licenciado Héctor Pesci, representante del Sistema Estatal DIF, transmitió el saludo de la presidenta honorífica, Sara Hernández, y subrayó la importancia de las acciones conjuntas en beneficio de las familias zacatecanas.

“Estos festivales se han convertido en una tradición que fomenta la convivencia familiar y, al mismo tiempo, impulsa el desarrollo económico local. Nos entusiasma volver a colaborar con Grupo Santa Rita y llevar los beneficios más allá del centro de la ciudad, hacia colonias en crecimiento como Colinas del Padre”, señaló.

El evento incluye una carrera de cinco kilómetros y una caminata de 2.5 kilómetros, con una cuota de inscripción de 350 pesos para adultos y 220 pesos para participantes infantiles. Los kits —que incluyen playera, medalla, hidratación y acceso al sorteo de premios— serán entregados los días 28 y 29 de noviembre en las oficinas de la colonia. El atleta olímpico zacatecano Juan Carlos Romero ofreció detalles técnicos del recorrido y destacó el carácter inclusivo y solidario del festival.

“Esta no es una carrera fácil, pero sí una muy bonita. Aquí no gana el más rápido, sino el más fuerte. Lo más importante es que todos los corredores, sin importar su lugar, participan en las rifas y en la causa bené fica. Este evento demuestra que el deporte puede ser una herramienta de unión y apoyo social”, afirmó.

Además de las competencias, el festival contará con actividades recreativas, presentaciones culturales, venta de artesanías y una muestra gastronómica con productos locales, fortaleciendo el sentido comunitario y el consumo interno.

Los organizadores coincidieron en que el Festival Familiar Colinas del Padre se ha convertido en un ejemplo de colaboración entre instituciones, asociaciones y ciudadanía, demostrando que el deporte no solo promueve la salud física, sino también la solidaridad y la empatía social.