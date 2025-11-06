Slow Travel: La Nueva Forma de Viajar que Conquista Latinoamérica

México Registra Crecimiento de Doble Dígito en Seguros de Viaje Internacionales

60 % de las Pólizas Globales son Contratadas por Boomers y Gen X, Pero la Gen Z es la que más Crece

La forma de viajar está cambiando. Hoy, los viajeros buscan destinos de ensueño, inspirándose en una filosofía de viaje más pausada y consciente. Esta evolución, conocida como slow travel, está creciendo con una fuerza notable en América Latina, ofreciendo no solo una nueva forma de explorar, sino también un respiro esencial para el planeta.

Frente al turismo masivo que deja una fuerte huella ecológica, esta forma de viajar despacio promueve el respeto por los ecosistemas, impulsa las economías locales y reduce el impacto ambiental al privilegiar trayectos cortos y estancias más largas.

“El viajero latinoamericano no busca solo llegar. Quiere sentirse libre, saber que puede detenerse cuando lo desee, sin preocuparse por lo que pueda pasar”, dice Mariana Naccarati, responsable de expansión para Latinoamérica en IATI Seguros.

La isla de Socotra, en Yemen, guarda árboles de sangre de dragón que crecen retorcidos bajo el sol. En la Patagonia, el viento acompaña rutas que se pierden entre montañas. En Oaxaca, pequeños retiros de bienestar reciben a quienes buscan silencio. Todos estos destinos merecen ser disfrutados sin prisa.

La clave para inspirar el slow travel es garantizar que la calma no se vea interrumpida. Por ello, IATI Seguros se une a esta filosofía de viaje consciente a través de su servicio “fast help”. Esta asistencia rápida actúa como una red de seguridad invisible, evitando que cualquier contratiempo rompa la magia de la experiencia. De las vibrantes playas de Tailandia a la serena mística del Valle Sagrado en Perú, la meta es clara: asegurar que el viajero pueda disfrutar de cada momento con absoluta paz mental.

¿Qué Generaciones Contratan Seguros de Viaje y a Dónde Viajan las Personas?

El perfil de quien contrata un seguro también ha cambiado. El 60% pertenece a generaciones mayores, pero la Generación Z crece con fuerza. En promedio, los contratantes tienen entre 25 y 45 años, la mayoría mujeres, y prefieren pólizas que incluyen asistencia médica y cancelación. Viajar solo también se volvió parte del estilo de vida moderno, ya que siete de cada diez seguros se contratan para viajes individuales.

España e Italia siguen siendo los destinos más elegidos, aunque cada vez más viajeros se animan a explorar lugares como Islandia, Japón o los Andes peruanos. México, además, vive su propio auge. Más personas salen del país y lo hacen con conciencia y previsión, lo que ha impulsado un crecimiento de doble dígito en la contratación de seguros.

El Buen Fin, que está muy próximo a ocurrir en México, suele marcar el inicio de la temporada de escapadas. Mientras las tiendas ofrecen descuentos, algunos prefieren invertir en lo intangible, ya sea un pasaje, una caminata por la sierra, o una noche bajo las estrellas.

“Cada vez más personas prefieren gastar en algo que los haga sentir vivos. Un viaje tiene un valor emocional que ningún producto puede igualar”, menciona Naccarati.

Esa conexión entre slow travel y fast help que ofrece IATI Seguros se alinea con una nueva manera de vivir el mundo. La seguridad se vuelve una extensión natural del bienestar, una red invisible que permite fluir sin miedo.“Cada viaje es una forma de volver a uno mismo. Lo importante no es cuántos países conoces, sino cuánto te transformas en el camino”, concluye Naccarati.

Acerca de IATI Seguros

IATI es la empresa líder en España de venta de seguros de viaje online. La familia Calzado inició su actividad aseguradora en 1.885, cuando los viajes se realizaban sólo por barco, y tras una importante transformación digital, la apuesta por la excelencia en el servicio, el equipo humano y el trato cercano con los clientes cuando más lo necesitan han hecho que casi 140 años después se conviertan en referentes en el sector y más de 3.500.000 usuarios estén satisfechos. IATI Seguros está comprometida con el turismo sostenible y responsable, que se manifiesta a través de diferentes acciones con un impacto duradero y que sin duda es una parte fundamental de la identidad de la correduría catalana.

Además, IATISeguros.com es una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada una de sus pólizas, con la Fundació Nen Deu, una entidad social que ofrece educación y atención especializada a personas con discapacidad intelectual. IATI siempre quiere ir por delante y quiere transmitir sus valores de empresa. Por esa razón, y entre otros proyectos, creó IATI Team, es decir, la apuesta por el deporte minoritario, femenino y paralímpico a través de patrocinios de deportistas o equipos. Para más información visita https://www.iatiglobal.com/mx/.