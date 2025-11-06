Con una Inversión sin Precedentes de 100 Millones de Pesos, Tere Jiménez Impulsa la Modernización del Hospital de la Mujer

En el Área de Neonatología y Hospitalización

Esta obra será una realidad para que nuestras mujeres y sus bebés cuenten con espacios dignos, seguros y con la atención que merecen: Tere Jiménez.

Aguascalientes se posiciona como el estado con el menor índice de mortalidad neonatal y materna del país.

El nuevo edificio contará con más de 2 mil metros cuadrados, áreas modernas y tecnología de punta para fortalecer la atención.

La gobernadora Tere Jiménez anunció una inversión de 100 millones de pesos para la ampliación, remodelación y equipamiento del área de Neonatología y Hospitalización del Hospital de la Mujer, una obra que fortalecerá la capacidad de atención y garantizará servicios de salud dignos y de calidad.

Gracias al trabajo constante que se realiza en materia de salud, hoy Aguascalientes se posiciona como el estado con el menor índice de mortalidad neonatal y materna del país, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, lo que demuestra el compromiso de la gobernadora con la vida y la salud de las mujeres y los recién nacidos.

“Vamos a seguir avanzando en el tema de salud, sin pausa; esta obra será una realidad para que nuestras mujeres y sus bebés cuenten con espacios dignos, seguros y con la atención que merecen. Porque en Aguascalientes, cuidar la vida y la salud de nuestras familias es una prioridad”, destacó Tere Jiménez.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, detalló que el nuevo edificio contará con casi 2 mil metros cuadrados de construcción, distribuidos en sótano, planta baja y alta. Las obras comenzarán a principios de 2026 e incluirán la instalación formal del Banco de Leche Humana, la modernización de equipos médicos de última generación y la reorganización de áreas para cumplir con los más altos estándares nacionales e internacionales.

Esta ampliación permitirá aumentar la capacidad de atención a embarazos de alto riesgo, mejorar los flujos de servicio y ofrecer un entorno más seguro y humanizado tanto para las pacientes como para el personal médico.

Durante el recorrido por el hospital, la gobernadora estuvo acompañada por el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, y el director del Hospital de la Mujer, Jaime Reyna Cruz, quienes coincidieron en que este proyecto marcará un antes y un después en la atención perinatal del estado.