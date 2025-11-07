Mi Jardín de Flores

¿Cuándo Zacatecas Recuperará la paz?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El Narcotráfico no surge de la nada. Nace donde el Estado nunca ha sembrado esperanza. Crece en ausencia de políticas públicas, crece entre muros agrietados y callejones insalubres, se alimenta de la desigualdad y la humillación”: Frei Betto, Carlos Alberto Libânio Christo, teólogo de la liberación.

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Jueves 6 de Noviembreb de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Las Madres Buscadoras Ponen la Muestra

LAS MADRES buscadoras siguen encontrando restos humanos, hoy me enteré que gracias a su loable dedicación, fueron identifi cados los restos del señor don José Guadalupe Gallegos Aguilera de 67 años, chofer, nacido en Colotlán, Jalisco, desaparecido el 1 de diciembre de 2022 .

FUERON 3 años de incertidumbre de su familia, pero ya, al menos, podrán darle cristiana sepultura; ruego a mi padre Dios les dé pronta resignación.

-ESTAMOS los zacatecanos y todos en el país -dice don Roberto-, viviendo una horrible pesadilla, ¿en qué momento comenzó?

-CUANDO el maldito chaparro del Felipe Calderón le declaró la guerra al narco, desde entonces el problema se desató por completo -dice doña Petra- y continúa:

-QUISO acabar con un cártel y fortalecer a otro, el encargado de hacer eso fue el Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, pero el enano del Calderón debería de estarle haciendo compañía, él era el jefe de jefes.

-ES UNA mafi a muy poderosa de miles de millones de dólares, sólo Dios sabe cuándo terminará todo esto.

-CUANDO el gobierno se decida hacerlo, como sucedió en Italia con la ‘Cosa Nostra’, ningún grupo delictivo es superior al Supremo Gobierno.

-PUES ya es tiempo de ponerles un alto a esos infelices…

En Sombrerete, hay Problemas de Corrupción

SEGÚN EL alcalde J. Santos Ramiro Hinojoza Aguayo, su antecesor le escondió ocho millones de pesos que no encuentra, por lo que ya puso una demanda penal para que se investigue.

-¿QUIÉN es su antecesor?

-NO DIJO el nombre, pero todo mundo sabe que el anterior presidente municipal de Sombrerete, es el Manuel Alan Murillo Murillo….

-¿NO ES el borracho que hizo su escándalo hace unos días?

-¡ÉCOLE, es ese!

-¡QUÉ bajo cayó, no creí que el arquitecto fuera tan corriente, ahora hasta en actos de corrupción!

-INSISTO, Santos Ramiro no dijo nombre alguno.

-PERO dijo que su antecesor, pidió un préstamo de 20 millones de pesos y nomás encontró referencia de 12 millones, ocho están perdidos, no los halla y por eso puso su demanda penal.

-¿QUIÉN es su antecesor?

-EL ARQUITECTO Manuel Alan Murillo…

-¿EL BORRACHO ese que armó gran escándalo al denunciar que fue golpeado por la policía?

-SÍ, YA lo había dicho…

-¡QUÉ BAJO ha caído el arquitecto Murillo!

-EL ALCOHOL, madre Teresa, es mal consejero.

-OJALÁ y deje ese feo vicio, él es de otro nivel, es profesionista, no es impreparado, ¿cómo pudo caer tan bajo? No me lo imagino en la cárcel.

-AHORA el alcalde Santos Ramiro dice que pedirá adelanto de las participaciones para poder salir el año.

-FALTA QUE ‘El Holgazán’ le diga que no, ya ven que se lo negó al alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo.

-SE LO negó porque el Miguel es de otro partido político -el PAN-, pero el Santos Ramiro tiene la ventaja de que es de Morena, entonces a él, estoy seguro, no se lo negará.

POR OTRO lado, como Alan Murillo es del PRI, hasta podría ir a la cárcel por el faltante de esos ocho millones de pesos que no encuentra Santos Ramiro.

-PUES SÍ que don Alan Murillo está metido en un gran lío: es un dineral ocho millones de pesos.

Tres Policías Mantienen Tranquilo a Veta Grande

PARECE mentira, pero en Zacatecas hay municipios tan tranquilos que los policías nomás están de adorno, como en Vetagrande; hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, sale una entrevista con el alcalde de ese municipio, don Juan Antonio Herrera Morúa, quien informa que Vetagrande sólo tiene tres policías.

-SI, pero El Holgazán les mandó 10 policías estatales y, según él, la gente está muy tranquila y a gusto, pues tienen mucha cercanía con la población.

-ZACATECAS es un estado pacífi co, el problema son Fresnillo y Guadalupe que han crecido mucho por la venta y consumo de las malditas drogas, todo esto empeoró a la llegada de El RaTello, quien fue el que le abrió las puertas al narco y comenzó la matazón de civiles y de policías, que no se nos olvide.

-POR SUPUESTO que no, me queda muy claro.

-TAN BUENA gente que se veía, él siempre dijo que los hermanos Monreal Ávila tenían nexos con los malos organizados, no obstante la acusación, ellos callaban.

-NO SE han podido quitar esa estigma: esa etiqueta la tienen bien marcada.

-POR CIERTO, hoy escuche al pelón Pedro Ferriz Hijar, y no solamente hablo pestes de los hermanos Monreal, sino que de entrada le mentó la madre a El Monris.

-ESE hombre está mal, tiene problemas de drogadicción, lo ha comentado su propio padre, don Pedro Ferriz de Con, pues le ha ocasionado muchos sufrimientos.

.BUENO, de esto hablaremos en otra oportunidad.

ME VOY, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.