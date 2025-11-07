A Sangre y Fuego Rescatan al Hijo del Alcalde de Ojocaliente

Uno de los Secuestradores Cayó Abatido

* Joshua Yafet Tenía Casi 5 Meses Secuestrado

Por Margarito Juárez González

Villanueva, Zac.- Joshua Yafet Zambrano Hernández, hijo del presidente municipal de Ojocaliente Juan Manuel Zambrano, fue rescatado con vida la madrugada de este jueves en la localidad de “El Jagüey” del municipio de Villanueva; se encontraba privado de la libertad desde el pasado día 9 de junio del 2025.

La privación de la libertad del joven se suscitó en la zona centro de la cabecera municipal del municipio de Ojocaliente, lugar en el que quedó el automóvil de la víctima, sin que se supiera de su paradero por cerca de cinco meses. Por parte de las corporaciones policíacas se informó que la liberación se logró tras un enfrentamiento entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y los delincuentes.

Se sabe que uno de los criminales fue abatido en el lugar, quien vestía ropa táctica y estaba en posesión de un arma de fuego. Además se dio a conocer que el joven Zambrano se encuentra bien en su estado de salud y que al tener la confirmación de su rescate, su familia fue notificada de inmediato.

Fue al filo de las 05:00 horas que se dio el intercambio de disparos en las inmediaciones de la localidad “El Jagüey”, lugar en el que se encontraba cautivo Joshua; en el operativo estuvieron involucrados elementos de Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN).