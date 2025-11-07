Confirma Gobierno Demanda de Grupo Hycsa por Cancelación del Segundo Piso

Saldrá Caro el Frustrado Capricho de David Monreal

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que Gobierno del Estado enfrenta una demanda interpuesta por la empresa Grupo Hycsa, derivada de la cancelación del proyecto del segundo piso sobre el bulevar metropolitano.

Explicó que “Grupo Hycsa había llevado un proceso de conciliación con el Gobierno del Estado y, dentro de este proceso, por el término anticipado del contrato, la Secretaría de Obras Públicas emitió la cantidad que sería el finiquito”; sin embargo, indicó que la empresa manifestó su inconformidad con la cifra establecida y presentó una demanda.

Reyes Mugüerza precisó que se trata de un proceso legal que seguirá su curso y que el Gobierno esperará la resolución judicial, confiando en que el con􀃀icto se resolverá conforme a derecho. El secretario aclaró que esta situación no representa algo extraordinario, ya que en los procesos de conciliación es común que existan desacuerdos entre las partes.

En este caso, indicó que la Secretaría de Obras Públicas cuenta con los elementos necesarios para justificar el monto ofrecido, mientras que la empresa deberá demostrar los gastos adicionales que reclama, con el fin de determinar si son procedentes o no.

Reyes Mugüerza reiteró que la cancelación del proyecto no significó un fracaso, sino una consecuencia de lo que calificó como una decisión errónea del Poder Judicial. Señaló que la suspensión de la obra del segundo piso obedeció a criterios jurídicos in􀃀uenciados por el contexto político derivado de la reforma judicial, la cual generó inconformidades entre jueces y magistrados.

Aun así, subrayó que la necesidad de la obra persiste, ya que el flujo vehicular en el bulevar metropolitano aumentará considerablemente en los próximos años. “Lo hemos dicho muchas veces, el bulevar metropolitano va a colapsar en 2027; eventualmente el segundo piso se va a tener que hacer”, afirmó el secretario General, al destacar que el proyecto representaba una importante derrama económica para el sector de la construcción y el desarrollo productivo del estado.

Finalmente, Reyes Mugüerza sostuvo que el Gobierno del Estado actuará con transparencia y respeto al proceso judicial en curso, para que el asunto quede fincado.