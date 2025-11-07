Aguascalientes Fortalece Vínculos con Japón y Explora Nuevas Oportunidades de Inversión

El Estado es un Referente: Esaú Garza de Vega

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología encabezó una gira de trabajo en el país asiático.

El objetivo es atraer nuevas inversiones, promover la innovación y fortalecer la cooperación tecnológica.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), informa que el titular de esta dependencia, Esaú Garza de Vega, realizó una gira de trabajo en Japón para reforzar la relación estratégica con el país y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo tecnológico y cooperación industrial.

Garza de Vega destacó la confianza del sector empresarial japonés en Aguascalientes, impulsada por su seguridad, infraestructura moderna, talento altamente capacitado y condiciones óptimas para los negocios.

Durante la gira, el funcionario sostuvo reuniones con empresas líderes como Watahan, Yokohama, AGC Group, Yokogawa y Omron Group, con quienes se analizaron proyectos en producción alimentaria, biogás, manufactura electrónica, semiconductores, automatización y robótica, orientados al fortalecimiento de la industria local.

Asimismo, encabezó un seminario de promoción económica en la Prefectura de Kanagawa, que reunió a más de 50 empresarios e inversionistas, y participó en la revisión de avances de los programas de JICA y JETRO, enfocados en el desarrollo de proveedores del sector automotriz.

Gracias al apoyo del Consulado General de Japón en León, se concretó un nuevo acercamiento con el Gobierno de Hokkaido, con el propósito de impulsar futuras colaboraciones en autopartes, semiconductores, agroindustria y vitivinicultura.

Finalmente, el titular de la Sedecyt subrayó que estas acciones consolidan a Aguascalientes como un referente nacional e internacional en industria avanzada, innovación y crecimiento sostenible.