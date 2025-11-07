Cuida tu Bolsillo y Compra en Línea de Forma Segura Este Buen Fin

Medidas Preventivas Para Evitar Engaños

Verifica que los sitios y perfiles de venta sean auténticos, revisa opiniones de otros compradores y utiliza métodos de pago confiables.

En entregas personales, procura que el encuentro sea en un lugar público y concurrido.

Para mayor información, comunícate al 911; al teléfono 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711; o vía WhatsApp al 449 346 23 41.

¿Planeas aprovechar las ofertas del Buen Fin?

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes te comparte algunos consejos para que tus compras en línea sean seguras y sin contratiempos.

Antes de realizar cualquier pago, verifica que las páginas o perfiles de venta sean auténticos, revisa las opiniones de otros compradores y usa métodos de pago confiables. Así podrás disfrutar tus compras, recibir tus productos a tiempo y proteger tu dinero.

Si decides adquirir algún producto con entrega personal, procura reunirte en lugares públicos y concurridos y realiza el pago sólo contra entrega.

Para comprar con seguridad en internet:

Verifica que la dirección del sitio comience con https://

Duda de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”

Activa la autenticación en dos pasos

No hagas clic en enlaces o mensajes sospechosos

Si necesitas orientación o deseas reportar un posible fraude, comunícate con la Policía Cibernética al número de emergencia 911, al teléfono 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711, o vía WhatsApp al 449 346 2341.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su Policía Cibernética, trabaja todos los días para que Aguascalientes sea un espacio digital más seguro, confiable y libre de delitos.