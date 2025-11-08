Mi Jardín de Flores

¡Me Encantan los Finales Felices!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene, el tema es que se cambió la manera en la presentaci ón de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presu- puesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la buro- cracia. Todavía en el gobierno federal hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Viernes 7 de Noviembreb de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

¡BENDITO SEA mi Padre Dios, el joven Joshua Yafet Zambrano Hernández, hijo de don Juan Manuel Zambrano Jiménez, presidente municipal de Ojocaliente, ha sido rescatado sano a salvo!

-EL JOSHUA se encontraba desaparecido desde el 9 de junio, del presente año, o sea hace casi cinco meses -dice doña Petra-.

-AHORA sí se aventaron un buen triunfo -tercia don Roberto-, hasta huevitos le echaron porque hubo enfrentamiento y le dieron piso a uno de los criminales secuestradores.

NUESTRO Diario trae buena informaci ón al respecto, dice:

JOSHUA Yafet Zambrano Hernández, hijo del presidente municipal de Ojocaliente Juan Manuel Zambrano, fue rescatado con vida la madrugada de este jueves en la localidad de El Jagüey del municipio de Villanueva; se encontraba privado de la libertad desde el pasado día 9 de junio del 2025.

LA PRIVACIÓN de la libertad del joven se suscitó en la zona centro de la cabecera municipal del municipio de Ojocaliente, lugar en el que quedó el automóvil de la víctima, sin que se supiera de su paradero por cerca de cinco meses.

POR PARTE de las corporaciones policíacas se informó que la liberación se logró tras un enfrentamiento entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y los delincuentes.

SE SABE que uno de los criminales fue abatido en el lugar, quien vestía ropa táctica y estaba en posesión de un arma de fuego.

ADEMÁS SE dio a conocer que el joven Zambrano se encuentra bien en su estado de salud y que al tener la confirmación de su rescate, su familia fue notifi cada de inmediato.

FUE AL LO de las 05:00 horas que se dio el intercambio de disparos en las inmediaciones de la localidad El Jagûey, en el que se encontraba cautivo Joshua; en el operativo estuvieron involucrados elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

O SEA, les echaron montón; no hablan de detenidos, me imagino que huyeron como ratas.

-ESTO FUE un milagro de mi Padre Dios, la verdad yo creí que ya lo habían desaparecido, fueron casi cinco meses de privación ilegal de su libertad, pobre, fueron muchos meses de sufrimiento de él y de toda su familia: ¡me encantan los fi nales felices!

Ya se Destapó el Carlos Peña

QUIEN dijo yo quiero ser candidato del PRI a la gubernatura de Zacatecas, es el diputado local y presidente estatal del tricolor, don Carlos Peña Badillo, ¿qué les parece?

-EL CARLOS, es un profesional de la política, ya fue alcalde de Zacatecas y no hizo mal papel, pero yo, en lo personal, me gustaría que el candidato fuera el Fito Bonilla, además de que el partido está en deuda con él, pues él era el candidato natural en las pasadas elecciones al gobierno del estado, pero los diablos: Alejandro Alito Moreno Cárdenas y .El Monris actaron la gubernatura para David Monreal, a cambio de impunidad para el presidente nacional del PRI, que ya tenía un pie en la cárcel por millonario peculado.

POR eso Alito hizo candidata a Claudia Edith Anaya Mota, a quien le embarazaron las urnas a favor de David Monreal, pues la mujer era dócil, si hubieran nombrado candidato a Fito Bonilla, como estaba acordado con el Narizón El RaTello, el Fito no habría permitido tal acuerdo y él ahorita fuera gobernador de Zacatecas y Alito estuviera en Almoloya con todos sus huesos… así estuvo la pichada.

-PUES SÍ, eso ya está escrito en la historia popular.

Nada qué Celebrar, Debería de Darles Vergüenza

HOY, DON Jorge Miranda Castro dice que .Zacatecas avanzó en empleo, que cuando él llegó a la Secretaría de Economía estaba en el lugar 31 y ahora lo tiene en el lugar 24.

-SI YO fuera el secretario de economía, mejor me quedaba callado, sobre todo por la cantidad de empleos perdidos: ese luga es vergonzoso: Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, estados vecinos, están mucho mejor que nosotros y no he visto que anden echando las campanas al vuelo, ¿por qué presumir el lugar 24? -Y MÁS cuando se siguen perdiendo empleos, y los sueldos son los más bajos de la región.

-ES QUE tenemos un gobernador que nomás no trabaja y está a las puras caiditas… ¡pinche holgazán!

¿Cuántos Millones de Pesos Quiere Hycsa?

HOY NOS enteramos de que siempre sí, los dueños del Grupo Hycsa, demandaron al gobierno de Zacatecas por la cancelación del segundo piso.

-YO CREÍ que ya se habían conformado con 500 millones de pesos…

-ES LO que se dijo en principio, pero ahora el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza , sale en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, confi rmado la demanda.

-HABRÁ QUE ver en qué termina el pleito este, todo esto es por culpa de El Holgazán, quien a huevo intentó construir el segundo piso sin permiso de las autoridades municipales y el disgusto de los propios capitalinos, que vieron que esa obra de casi 4,000 millones de pesis, no era otra cosa que un negocio del David Monreal.

-PERO SE le cebó.

-PUES SÍ, y en el pecado llevó la penitencia..

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.