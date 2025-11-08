Éxito Total en el Torneo de Cachibol de la Capital

El Polideportivo de la colonia Colinas del Padre fue el escenario de un vibrante Gran Torneo de Cachibol que destacó por su convocatoria y sano ambiente de convivencia. Este evento se realizó desde el Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión del alcalde Miguel Varela, para quien la generación de espacios de sana convivencia familiar y el deporte son el pilar fundamental en la reconstrucción del tejido social.
La competencia fue organizada por el Departamento del Deporte Municipal, encabezado por Ángel Gaeta, y reunió a equipos provenientes de Zacatecas, Guadalupe y Vetagrande, y contó con la grata visita de un equipo invitado de Tepatitlán, Jalisco.
Los participantes fueron recibidos en las instalaciones deportivas, a las cuales se les brindaron todas las facilidades para garantizar un espacio digno y adecuado para el desarrollo de la justa.
El Departamento del Deporte Municipal agradeció profundamente la colaboración de los organizadores de este magno torneo, que promueve activamente el deporte, la convivencia y el bienestar de los adultos mayores, haciendo énfasis en que la actividad física es clave para la salud física, mental y emocional.
Al cierre de la jornada, jugadores y organizadores compartieron una deliciosa comida en un ambiente lleno de alegría y camaradería, destacando la confianza depositada en el Municipio de Zacatecas y en el Departamento del Deporte para seguir impulsando eventos que fortalecen a la comunidad, siempre con el entusiasmo de su titular, Ángel Gaeta.