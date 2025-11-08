Festival Internacional une a Zacatecas y la República Checa en un Intercambio Histórico

La ciudad de Zacatecas Capital abrirá sus puertas al mundo este jueves 13 y viernes 14 de noviembre con la celebración del Festival Internacional República Checa – Zacatecas, Capital, un evento que reunirá lo mejor del arte, la cultura y la cooperación internacional entre México y la República Checa.

Durante dos días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de un variado programa cultural que incluye exposiciones, cine, música y gastronomía, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y promover el intercambio artístico y educativo entre ambas naciones.

Las actividades iniciarán el 13 de noviembre con la Exposición Fotográfica Cultural, en la Ciudadela del Arte a las 6:00 p.m., seguida de la Proyección de Cine a las 7:30 p.m., una oportunidad para acercarse al cine checo contemporáneo. Además, se presentará una Muestra Gastronómica y de Folklore, donde el público podrá conocer y saborear la riqueza culinaria y las tradiciones de la República Checa.

El viernes 14 de noviembre, la jornada continuará con una Clase Magistral de Música en la Escuela de Música de la BUAZ a las 12:00 p.m., impartida por destacados artistas checos. Por la tarde, se ofrecerá un Concierto de Música Clásica a cargo de la violinista Olga Arribas Quintana, acompañada del pianista David Dumat, en la Casa Municipal de Cultura a las 6:00 p.m.

Este encuentro cultural no solo representa una celebración artística, sino también un puente de hermandad entre México y la República Checa. A través de la música, la gastronomía, el cine y la fotografía, el Festival Internacional República Checa – Zacatecas, Capital reafirma el papel de Zacatecas como una ciudad abierta al mundo, orgullosa de su identidad y dispuesta a compartirla con otras culturas.

La capital de Zacatecas se consolida así como un referente de intercambio cultural, donde la historia, el arte y la amistad entre pueblos cobran vida.