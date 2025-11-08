Muere Hijo de Diputado Local en Accidente Automovilístico

Letal fin de Parranda

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- Un vehículo de la marca Audi quedó destrozado tras estrellarse contra un local y un poste la madrugada de este viernes en el bulevar Metropolitano; dentro de la unidad de motor iban dos personas: el conductor, quien quedó gravemente lesionado, y el hijo del diputado local de Morena, José Luis González Orozco, Rafael fue quien murió en el lugar.

El aparatoso accidente automovilístico se suscitó a las 01:30 horas, cuando el automóvil transitaba a exceso de velocidad en los carriles con dirección a Guadalupe hasta que chocó contra un local, pasando la Secundaria Técnica 1, y luego salió proyectado contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Audi terminó con el motor descubierto, el lado del copiloto destruido y dentro un hombre sin vida, quien horas más tarde fue identificado como Rafael González Hernández; Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y Socorristas de la Cruz Roja Mexicana (CRM) atendieron al conductor del vehículo, el cual está grave en su estado de salud y de inmediato lo trasladaron al hospital general.

Tras el percance vial, parte de la entrada y un muro del establecimiento contra el que se impactó el Audi quedaron derribadas, por lo que el escombro y el propio automóvil obstruían el tránsito.

Agentes de la Dirección de Seguridad Vial realizaron el peritaje del hecho vial y determinaron cerrar el paso vehicular para permitir a personal de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) realizar el levantamiento del cuerpo y trasladado del mismo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Se presume que el chofer perdió el control por el exceso de velocidad al que conducía; según fuentes policiales en la escena, en el interior de la unidad de motor había envases de bebidas embriagantes y se presume que ambos tripulantes se encontraban en estado de ebriedad al momento del percance vial.

El tránsito fue restablecido un par de horas más tarde, después de que el escombro y el automóvil fueron retirados del lugar y la unidad de motor fue llevada a un corralón privado y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).