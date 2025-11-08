Zacatecas Capital Impulsa su Economía con el Respaldo de la Comunidad Migrante en Estados Unidos

El alcalde de Zacatecas Capital, Miguel Varela Pinedo, realiza una gira de trabajo en Los Ángeles, California, con el objetivo de fortalecer la relación con la comunidad migrante zacatecana y reconocer su aportación al desarrollo económico del municipio. La visita se da en el marco del aniversario de los clubes de zacatecanos en el sur de California, donde el presidente capitalino sostiene encuentros con líderes migrantes que continúan siendo pieza clave para el progreso de nuestra ciudad.

Varela Pinedo destacó que la comunidad migrante representa uno de los pilares más importantes de la economía zacatecana, ya que sus remesas y proyectos productivos generan empleos, impulsan el comercio local y fortalecen el tejido social. “Los migrantes no solo mantienen vivas nuestras raíces, sino que también sostienen parte de la economía de nuestra capital y estado; por eso seguiremos trabajando juntos para que su esfuerzo tenga mayor impacto en Zacatecas”, afirmó.

De manera paralela, informó que en el condado de Webb, Texas, se desarrolla una feria para el intercambio comercial en la que Zacatecas participa 160 productos, como resultado de meses de planeación y trabajo coordinado entre productores, emprendedores y el Ayuntamiento Capitalino. Este esfuerzo busca abrir oportunidades en el mercado internacional y consolidar a los productores locales en espacios comerciales más amplios.

El alcalde subrayó que este tipo de estrategias forman parte de la visión del Ayuntamiento para rescatar y fortalecer la economía de Zacatecas, mediante la promoción del talento y la calidad de lo que se produce en la capital y el resto de nuestra entidad. “El éxito de ver productos zacatecanos cruzar fronteras es también el reflejo de una administración comprometida con generar empleos, incentivar el comercio y mantener viva la conexión con quienes, desde lejos, siguen apostando por su tierra”, puntualizó.

Con estas acciones, el alcalde Miguel Varela Pinedo reafirma que el rescate económico de Zacatecas es una tarea conjunta entre gobierno y ciudadanía, especialmente con el apoyo invaluable de la comunidad migrante que no olvida sus orígenes. Su compromiso, sumado a las estrategias del Ayuntamiento, permite construir una capital con visión global, economía sólida y oportunidades reales para las y los zacatecanos, tanto dentro como fuera del país.