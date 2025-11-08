Inicia Operativo de Seguridad Para el Buen Fin 2025

Participarán Policías Estatales y Municipales, el Ejército y la GN

Se intensificará la vigilancia en centros comerciales, bancos, cajeros automáticos, entre otros sitios.

El objetivo es brindar certeza y seguridad a las personas que acudan a realizar sus compras.

Con motivo del Buen Fin 2025, a realizarse del 13 al 17 de noviembre, a partir de este día, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) inició un operativo de seguridad para intensificar las labores de vigilancia y prevención en centros comerciales, bancos, cajeros automáticos, zonas recreativas y de esparcimiento, entre otros sitios de interés, a fin de brindar certeza y seguridad a las personas que acudan a realizar sus compras.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, señaló que en este plan operativo que se implementará en todo el estado, participan efectivos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las Secretarías de Seguridad Pública de los 11 municipios, como del Ejército y Guardia Nacional.

Dijo que ante el incremento de dinero circulante derivado de dicha estrategia comercial, se redoblarán los esfuerzos para prevenir incidentes y garantizar un entorno seguro para todas y todos.

“El operativo está previsto para todo el estado, con énfasis en el municipio capital, que es donde más derrama económica hay y a donde viene la gente de otros municipios a comprar lo que necesita, y para eso se desplegarán todos los elementos que sean necesarios para proteger a los compradores”, detalló.

Martínez Romo indicó que los centros comerciales estarán vigilados día y noche, tomando en cuenta que muchas tiendas tendrán horarios de atención nocturnos; en ese sentido, recomendó a la ciudadanía no portar fuertes cantidades de dinero en efectivo y, en todo momento, acudir acompañados a los cajeros automáticos, bancos o tiendas.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes puso a disposición de la ciudadanía el apoyo gratuito de la dependencia a su cargo para el traslado de valores; indicó que las y los interesados en este servicio pueden solicitarlo a través del número de emergencia 911.

En el arranque del Operativo del Buen Fin 2025, que se realizó en un Centro Comercial del sur de la ciudad, estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Gonzalo Pérez Zúñiga; la rectora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, Cecilia Pacheco Rangel; la coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, Karla Martorell Moya; la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, Maricela de los Dolores Acosta Herrera; la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Patricia Muñoz de León; el director de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Salvador Ortiz Esparza; el coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Óscar López Ortega; el director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Juan Manuel Amador, y el director de la Policía Vial del Municipio de Aguascalientes, José Luis Rodríguez Montoya.